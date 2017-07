En directo: Consulta los últimos movimientos del mercado de fichajes

Repasa los últimos movimientos en el mercado de fichajes de la temporada 2017/18.



Mariano

Ross Barkley

Álex Berenguer

Caicedo

Hart

Semedo



Januzaj



Bonucci



Cuadrado





El colombiano está en el punto de mira de un Milan que ya ha cerrado siete fichajes. En Italia aseguran que ofrecerían a la Juve 20 millones de euros más el pase del italiano De Sciglio, un lateral derecho de nivel capaz de cubrir la baja de Dani Alves al PSG.



Mbappé





El niño prodigio del fútbol galo obsesiona a Arsene Wenger, técnico del Arsenal, que dialogó con Mbappé por espacio de tres horas para intentar convencerle de que aterrice en Londres, según ´Express´. El PSG encabeza la puja por el delantero.



Dani Alves



James Rodríguez





Pidió salir del Real Madrid por falta de minutos con Zidane y se va dos años cedido con una opción de compra unilateral del Bayern de 35 millones. El colombiano volverá a coincidir con Carlo Ancelotti, su gran valedor en el Santiago Bernabéu.



Rami

Dani Alves

Vitolo

Borja Valero

James Rodríguez

Aubameyang

Wayne Rooney

Camacho



Luis Muriel



Jesé



Rubén Neves



Mathieu

El lateral brasileño del Sevilla Mariano Ferreira ha sido traspasado al Galatasaray de Estambul según confirmó el propio conjunto sevillista. Mariano dejará en las arcas andaluzas una cantidad cercana a los cinco millones de euros y firmará por el cuadro turco por tres temporadas.El futbolista del Everton se ha convertido en el nuevo objeto de deseo del Tottenham, conjunto que ha ingresado mucho dinero con sus ventas y que amenaza con ir a por uno de los mejores futbolistas británicos de la Premier League. La operación podría alcanzar los 50 millones de euros si finalmente Barkley aterriza en Londres. De hecho, el futbolista no ha viajado con el conjunto 'toffee' a la pretemporada de Koeman y los suyos.Osasuna ha acordado con el Torino el traspaso del jugador navarro Álex Berenguer, quien deja a la entidad 5,5 millones de euros que pueden aumentar 1,5 si acaba en el Athletic, debido a la ruptura de negociaciones entre el conjunto vasco y el rojillo. El extremo se despidió de la entidad en una conferencia de prensa en El Sadar en la que ha calificado a su nuevo equipo como un "grande" de la Serie A, además de remarcar el "orgullo" que ha supuesto para él defender la camiseta de Osasuna.El delantero ecuatoriano del Espanyol y exlevantinista, Felipe Caicedo, jugará la próxima temporada en el Girona después de no viajar con el conjunto 'perico' a la gira que tiene el cuadro de Quique Sánchez Flores en China. El acuerdo está avanzado, a pesar de que no está cerrado, pero en las próximas podría ser oficial. En principio la operación se cerraría en calidad de préstamo con una opción de compra para el Girona, que en los últimos días también incorporó a Carles Planas.El portero del Manchester City, Joe Hart, podría llegar al West Ham United en las próximas horas, en una nueva salida con Guardiola, ya que el curso pasado puso rumbo a Turín para jugar en el Torino. Pep no ha demostrado nunca su confianza hacia el meta inglés, quien sin embargo rindió a gran nivel en Italia y ahora buscará hacer lo propio en Londres, donde tratará de ganarse un billete para el Mundial de Rusia 2018.El FC Barcelona ha hecho oficial el fichaje de Nélson Semedo. El jugador portugués del Benfica es el elegido por el club azulgrana para reforzar el lateral derecho ante la negativa del Arsenal para vender a Bellerín, el objetivo número uno. Firmaría cinco temporadas a cambio de 30 millones de euros. Mañana reconocimiento médico.La Real Sociedad se ha hecho con Januzaj tras años persiguiendo su fichaje. El atacante belga llega procedente del Manchester United a cambio de 11 millones de euros. "He elegido este club porque quiero disfrutar del fútbol. Ellos creyeron desde un principio en mí y estoy encantado de recalar en este equipo", aseguró en su presentación.El AC Milan está cerca de cerrar uno de los pelotazos del verano. En Italia apuntan a que Leonardo Bonucci, el primer espada de la zaga de la Juventus, será jugador 'rossonero' en las próximas horas. Los de Allegri podrían aceptar 35 millones de euros de traspaso más la cesión de De Sciglio, un lateral derecho de garantías para cubrir la baja de Dani Alves al PSG de Unai Emery.El lateral brasileño tenía apalabrado su fichaje por el City de Guardiola después de rescindir su contrato con la Juve, pero al final viajó el lunes a París para pasar la revisión médica con el PSG. Firma hasta 2019 y cobrará 14 millones de euros brutos.El defensa internacional francés Adil Rami firmará un contrato por cuatro temporadas con el Olympique Marsella, tras el acuerdo alcanzado este martes por el club galo y el Sevilla que percibirá por su traspaso en torno a 6 millones de euros, según informaron fuentes de la operación. Rami, de 31 años e internacional absoluto con Francia en 33 ocasiones, ha confirmado el acuerdo en sus cuentas en las distintas redes sociales, en las que ha publicado una foto suya en la sede del Olympique, con el que negociaba desde hace semanas con el permiso del Sevilla.El futbolista Dani Alves viajó a París para someterse a un control médico en el París Saint-Germain (PSG) y habría alcanzado un acuerdo oral con el club francés que podría concretarse en las próximas 24 horas, informaron los medios franceses. El internacional brasileño de 34 años llegó a la capital gala para reunirse con el equipo parisino y realizar una serie de pruebas físicas, según el diario "L'Équipe". Con este acuerdo, el Manchester City fijaría sus ojos en Walker, lateral del Tottenham.Víctor Machín, Vitolo, extremo del Sevilla, ha llegado a Madrid para firmar con el Atlético de Madrid después de la contraoferta realizada por el conjunto rojiblanco en las últimas horas. El jugador de banda, que no había firmado la renovación con el cuadro del Sánchez Pizjuán, jugará cedido los próximos seis meses con la UD Las Palmas. La operación sorprende con las declaraciones de José Castro, presidente del conjunto hispalense, este mismo lunes. "Tenemos un acuerdo por escrito, firmado ayer con sus agentes y con su padre, donde está la aceptación del tiempo, del dinero, de todo", señaló el dirigente.El centrocampista español Borja Valero se ha sometido al reconocimiento médico con el Inter de Milán, entidad a la que ha llegado procedente de la Fiorentina. El exmedio del Villarral ha salido de manera polémica de la entidad viola después de que el presidente cargara contra él y le presionara para que dejara el club. A pesar de eso, la afición se volcó con él e incluso acudieron a la puerta de su casa para pedirle que no se marchara, algo que no ha sucedido. Finalmente, y pese al esfuerzo de esos seguidores, Borja Valero es nuevo jugador del Inter de Milán.El jugador colombiano del Real Madrid James Rodríguez podría llegar a la Bundesliga, concretamente al Bayern Múnich, para reencontrarse con Carlo Ancelotti, el técnico que mayor partido ha sacado del 'cafetero'. En Inglaterra apuntaban en el último mes el interés del Manchester United, pero parece que los de Mourinho se han retirado de la puja y Alemania sería su próximo destino.El Chelsea está interesado en hacerse con los servicios de Aubameyang, delantero del Borussia Dortmund, quien quiere cambiar de aires. La entidad inglesa no consiguió cerrar la operación de Aubameyang, ya que el Manchester United estuvo más rápido, y ahora ha fijado sus ojos en el gabonés, quien podría ser el recambio de Diego Costa en Stamford Bridge.El inglés ha anunciado este domingo mediante un comunicado oficial que abandona el Manchester United para regresar al Everton, el club en el que se formó, después de 13 temporadas: "Dije hace un tiempo que era el único equipo de la Premier en el que podría jugar además de en el Manchester". A sus 31 años, Roonet es el máximo goleador en la historia de la selección inglesa y del United. Estará a las órdenes del exvalencianista Ronaldo Koeman.El Wolfsburgo ha hecho oficial el traspaso de Ignacio Camacho después de que el jeque del Málaga diera el 'OK' a una operación que asciende a los 15 millones de euros. El jugador de 27 años, uno de los futuribles del Valencia CF para la era Marcelino, abandona la Costa del Sol después de seis temporadas, 199 partidos y 19 goles.El Sevilla y la Sampdoria han alcanzado un acuerdo por el traspaso del delantero colombiano Luis Muriel, por quien el club andaluz pagará unos 20 millones de euros. Recambio para Stefan Jovetic, que no se moverá del Inter de Milán.La Fiorentina acelera para fichar al atacante grancanario que no continuará en la UD Las Palmas y tampoco entra en los planes de Unai Emery en Francia. Según 'La Gazzeta dello Sport, el conjunto italiano apuesta por el exjugador del Real Madrid para cubrir la baja de Nikola Kalinic. Ya se habría producido los primeros contactos entre la Fiorentina y el PSG, club propiedad de Jesé, para que este verano aterrice en el Calcio.El Wolverhampton ha hecho saltar la banca con el fichaje de Rubén Neves, centrocampista portugués del Oporto que regresará a las órdenes del extécnico valencianista Nuno Espírito Santo. Se trata del mayor traspaso en la historia de los 'Wolves', que pagarán por cerca de 18 millones de euros por la joven promesa lusa. El zaguero Boly, que también coincidió con Nuno en el 'Dragón', llega en calidad de cedido.

El exvalencianista, de 33 años, es nuevo jugador del Sporting de Portugal después de que el FC Barcelona, donde ha militado las tres últimas temporadas, haya informado oficialmente de su rescisión de contrato. Su nuevo equipo, con el que estaba a prueba, le ha puesto una cláusula de rescisión de 60 millones de euros.





Yuri

Iker Casillas

El presidente de la Real Sociedad, Yokin Aperribay, ha confirmado durante la presentación de Diego Llorente que Yuri pondrá rumbo al PSG de Unai Emery por una cantidad cercana a los 15 millones de euros. "La oferta ha llegado y hemos dado permiso a Yuri para que pase el reconocimiento médico. Hemos tenido varias propuestas por él, pero la del PSG es la mejor", aseguraba. El lateral izquierdo, que ha eclosionado esta temporada en San Sebastián, será un recambio de garantías para Maxwell, que cuelga las botas tras una brillante carrera deportiva.

El portero español Iker Casillas ha confirmado que seguirá en el Oporto a pesar de que al término de la temporada pasada valoró con fuerza su marcha del conjunto luso. El meta de hecho tenía más de cinco ofertas encima de la mesa de equipos tanto europeos como de China y Estados Unidos, pero ninguna le ha generado entusiasmo y por ello se queda finalmente en Do Dragao.







Roque Mesa

Lukaku

Ángel

Fernando Torres

Ignacio Camacho

El todoterreno grancanario aterriza en la Premier League de la mano del Swansea, que pagará alrededor de 12,5 millones de euros por uno de los centrocampistas con mejor cartel de LaLiga. Estaba en la orbita de Atleti y Valencia.El Manchester United está a un paso de cerrar el fichaje de Romelu Lukaku cuando todo apuntaba a que el 'tanque' belga regresaría al Chelsea. En Inglaterra se hacen eco de una oferta superior a los 100 millones de euros para que Romelu sea el relevo de garantías de Zlatan Ibrahimovic en los 'Red Devils'. Su llegada podría torpedear el traspaso de Álvaro Morata, al que el Madrid ya veía en Manchester por algo más de 75 'kilos.El exjugador del Levante se ha comprometido con el Getafe para las próximas tres temporadas. El canario llega al Coliseum con la carta de libertad después de rescindir su contrato en el Zaragoza, donde ha firmado 33 goles en 75 partidos. Un complemento de garantías en ataque para Jorge Molina en el regreso del equipo azulón a Primera.El delantero del Atlético de Madrid amplía su vínculo con el club rojiblanco por una temporada más. 'El Niño', que terminaba contrato el 30 de junio, podrá disfrutar del primer año del equipo del 'Cholo' Simeone en la nueva casa de los atléticos, el Wanda Metropolitano. La entidad se asegura la continuidad de su gran leyenda.

Ignacio Camacho jugará en el Wolfsburgo tras el principio de acuerdo alcanzado con el Málaga por 15 millones de euros, tres menos de los que marca su cláusula de rescisión. El traspaso del centrocampista, que estuvo en la órbita del Valencia, puede hacerse oficial en cuestión de horas.





Theo Hernández

Arouna Koné



Rami

Sandro

Terry

Kiko Femenía

Danilo



Tello



Giménez



Samu Sáiz



Danny Carvajal

Courtois

Ranieri

Frank de Boer





El Crystal Palace ha nombrado al holandés Frank de Boer, antiguo jugador de Barcelona, Ajax, Rangers y Galatasaray, nuevo entrenador para las próximas tres temporadas. De Boer, de 47 años, reemplaza al inglés Sam Allardyce, quien dejó el club a final de la campaña pasada después de guiarlo hasta la salvación en la Premier League. El antiguo internacional holandés (112 partidos) lleva sin trabajar desde noviembre, cuando fue destituido después de sólo 85 días en el Inter de Milán. Previamente había entrenado durante cinco temporadas y media al Ajax, con el que ganó cuatro títulos de la Eredivisie.

Ibrahimovic



Zlatan Ibrahimovic está en la órbita del Atlético de Madrid para enero. Así lo asegura el diario italiano 'Tuttosport', que indica que el club rojiblanco se habría fijado en el delantero sueco para reforzar el equipo como alternativa a Diego Costa, el gran deseado por la entidad colchonera y su entrenador, Diego Simeone. Ibra se encuentra recuperándose de una grave lesión de rodilla y el Manchester United no cuenta con él. Pero no estaría listo hasta enero, mes en el que el Atlético ya podría inscribir jugadores tras haber superado la sanción de la FIFA.



Zlatan Ibrahimovic está en la órbita del Atlético de Madrid para enero. Así lo asegura el diario italiano 'Tuttosport', que indica que el club rojiblanco se habría fijado en el delantero sueco para reforzar el equipo como alternativa a Diego Costa, el gran deseado por la entidad colchonera y su entrenador, Diego Simeone. Ibra se encuentra recuperándose de una grave lesión de rodilla y el Manchester United no cuenta con él. Pero no estaría listo hasta enero, mes en el que el Atlético ya podría inscribir jugadores tras haber superado la sanción de la FIFA.

Martial

Elha hecho oficial el traspaso dealEl defensa, que la temporada pasada jugó cedido en el Deportivo Alavés, tenía contrato hasta 2021, pero rechazó varias ofertas de renovación. El Real Madrid lo firma para las próximas seis temporadas a cambio de 26 millones de euros que pagará en tres plazos. La presentación será el próximo lunes.El exjugador del Levante UD se ha comprometido con el Sivasspor de Turquía para las dos próximas temporadas tras desvincularse del Everton. Koné aterrizó en el club inglés en 2013 de la mano del técnico español 'Bob' Martínez pero con la llegada de Koeman perdió protagonismo. El delantero estuvo cerca de firmar por el Crystal Palace en enero y mantenerse en la Premier League.El central, actualmente en el Sevilla, podría abandonar el conjunto hispalense para poner rumbo a Francia. El Olympique de Marsella es el equipo que más fuerte ha pujado por el futbolista, quien no tendría sitio para su nuevo entrenador Eduardo 'Toto' Berizzo. La operación se cerraría en torno a los 8 millones de euros.Sandro Ramírez, recientemente con la selección Sub-21, torneo en el que quedó segundo con España, se ha convertido en el flamante nuevo fichaje del Everton de Koeman. El holandés ha sido uno de los grandes motivos por los que el ariete español ha llegado a la ciudad de Liverpool, según ha reconocido el propio ariete.El veterano defensa central internacional John Terry ha fichado por una temporada por el Aston Villa, según informó el propio club de Birmingham. El excapitán de la selección inglesa ha militado las últimas quince temporadas en el Chelsea y ahora intentará que los villanos retornen a la máxima categoría del fútbol inglés.El lateral derecho alicantino, formado en las categorías inferiores del Hércules, ha dejado el Deportivo Alavés y ha firmado un contrato por el Watford de la Premier League para las próximas cuatro campañas. El acuerdo se ha hecho oficial, una vez que Kiko Femenía había agotado su contrato con el conjunto vasco. El Valencia intentó cerrar su contratación meses atrás.El lateral derecho brasileño sigue en la agenda del campeón de Italia para ser el recambio de Dani Alves, que ha rescindido su contrato y será nuevo jugador del Manchester City. Danilo ya tendría un acuerdo por cinco temporadas con el subcampeón de Europa.El jugador del Barça se ha convertido en el tercer refuerzo bético tras las llegadas de Camarasa y Sergio León. Ambos El extremo, que era propiedad del Barcelona, regresa a la LaLiga tras dos años cedido en la Fiorentina. Tello será el futbolista mejor pagado en Heliópolis, a donde ha firmado hasta 2022.El Inter de Milán se une al interés de Manchester United y Liverpool por José Giménez. El defensa uruguayo ha perdido peso en el Atlético esta temporada tras la llegada de Savic y podría valorar su adiós pensando en el Mundial. El club rojiblanco cuenta con él y a Simeone le gusta por su polivalencia y carácter competitivo.El Huesca está a punto de cerrar el mayor traspaso de su historia con Samu Saiz. El Leeds United de la Championship se hará con los servicios de este atacante madrileño que se ha salido este año con 12 goles y nueve asistencias en LaLiga 1|2|3. El club inglés pagaría 3,5 'kilos' por Saiz que se repartirián al 50 por ciento entre Huesca y Atlético.El idilio entre los porteros de Costa Rica y el Albacete tiene nuevo protagonista. Primero fue Luis Gabelo, después Keylor Navas y ahora Danny Carvajal, guardameta de 28 años que llega del mismo equipo que el jugador del Real Madrid, el Deportivo Saprissa. El 'Alba' ya tiene a su primer fichaje en su regreso a Segunda.El agente del portero belga, Christophe Henrotaya, vuelve a situarle en la agenda blanca. "Me reúno regularmente con los dirigentes del Real Madrid. Thibaut está bien valorado", aseguró. Courtois vería con buenos ojos abandonar el Chelsea y regresar a LaLiga, si bien Zinedine Zidane cuenta para esta temporada con Keylor Navas y Casilla.El técnico italiano ya ha solicitado los primros refuerzos en el Nantes, club al que llega tras su despedida del Leicester City. Según 'France Football', Claudio Ranieri se habría interesado en David Ospina, portero suplente de Cech en el Arsenal, y Vainqueur, jugador francés con pocas opciones de seguir en la Roma tras el aterrizaje de Monchi.

El Arsenal tiene en la récamara a Martial por si falla la opción de Lacazzete, que ha mostrado públicamente su deseo de llegar al Atlético de Madrid. José Mourinho vería con buenos ojos la salida del delantero francés que no ha terminado de explotar en el Manchester United tras una inversión multimillonaria al Mónaco. En Inglaterra se habla de 45 millones de euros por su fichaje.



Pepe

El Besiktas es el mejor colocado para hacerse con Pepe, agente libre después de no renovar su vínculo con el Real Madrid. Sin embargo, la llegada del portugués a Turquía no será fácil por las altas exigencias ecónomicas que ha puesto Jorge Mendes encima de la mesa del Besiktas. El superagente pide dos años de contrato a razón de 10 millones de euros.



Saúl Ñíguez

Su alto nivel en el Europeo Sub'21 ha hecho mover ficha al Barcelona, que tiene al potente medio del Atlético como alternativa a Marco Verratti, al que el PSG no dejará escapar. Saúl es un viejo anhelo del equipo azulgrana. Su salida está cifrada en 80 millones de euros.







Maxi Gómez

El uruguayo llegó ayer a Vigo para ser presentado en los próximos días. Se trata del primer fichaje del Celta de Vigo, que pagará 5 millones de euros por el delantero de 20 años a Defensor Sporting, campeón del Torneo Apertura de Uruguay en el que anotó 15 dianas en 27 partidos. Recambio para Guidetti, que encabeza la operación salida del equipo celeste.



Yuri

El lateral izquierdo de la Real Sociedad, una de las revelaciones de este año en LaLiga, está en la agenda de Unai Emery suplir la retirada de Maxwell. Yuri tiene contrato en Anoeta hasta 2020 y 30 millones de euros de cláusula. Cifra más que asumible para el PSG que prepara la mayor inversión de su historia para recuperar el trono de la Ligue 1 y dar un salto de calidad en Champions League.



Éver Banega

Unai Emery se entromete en la vuelta del centrocampista argentino al Sevilla. El entrenador tuvo a Banega en el Valencia y exprimió su mejor versión en Nervión, donde se confiaba a volver a contar con él después de que medite su salida del Inter de Milán. En Francia informan de una posible oferta de 10 millones de euros al conjunto nerrazzuro más 4,5 'kilos' por año para el jugador. Emery ya se llevó a Krychowiak del Sánchez Pizjuán por 30 millones y le arrebató a última hora el fichaje de Hatem Ben Arfa, dos jugadores que, casualmente, han sido los grandes fiascos de su primera temporada al frente del gigante galo.



Fernando Llorente

El Chelsea insiste en la incorporación del internacional español que ha 'resucitado' en la Premier League de la mano del Swansea, con el que ha firmado 15 tantos en 33 partidos. El fichaje de Llorente sería una petición expresa de Antonio Conte, según el rotativo británico 'Daily Mail', que ya tuvo al delantero de Pamplona en la Juventus.







Javi Martínez

Pep Guardiola estrecha el cerco sobre Javi Martínez. Según 'BT Sports', el jugador del Bayern de Múnich pasará reconocimiento médico con el Manchester City la próxima semana junto a Dani Alves, que ha rescindido su contrato con la Juventus para recalar en el equipo inglés. Las lesiones han impedido al español demostrar todo su potencial en la Bundesliga y el Bayern no vería con malos ojos su salida ya que tiene bien cubierta la retaguardia con Hummels y Boateng. Cabe destacar que fue el propio Guardiola el que instó al gigante alemán a pagar al Athletic Club los 40 millones de la cláusula de Martínez.





Ángelo Enríquez

El delantero chileno de 23 años es la primera opción del Deportivo Alavés para cubrir la baja de Deyverson, que regresa de cesión al Levante. Propiedad del Dinamo de Zagreb, y con pasado en el Manchester United, Ángelo Enríquez fue máximo goleador de la liga croata hace dos temporadas con 21 dianas. Internacional absoluto.





Salvatore Sirigu

El italiano estaría cerca de volver a casa. Según ´TMW´, el jugador del PSG firmará en las próximas horas por el Torino de la Serie A. Sirigu ha militado este temporada cedido en el Osasuna y ha estado en la agenda del Valencia como recambio de Alves y Ryan. Sería el regreso a su país tras abandonar el Palermo en la 2010/2011.





Laurent Depoitre

El Huddersfield Town, equipo recién ascendido a la Premier, ha hecho oficial el fichaje de Depoitre, delantero belga que solo jugó 250 minutos esta temporada a las órdenes de Nuno Espírito Santo. Es el mayor traspaso de la historia de este modesto club, que pagará 5 millones al Porto. Firma hasta 2019 con opción a un año más.





Agüero

El PSG está obsesionado con el fichaje de Kilyan Mbappé. Es el gran objetivo del cuadro parisino más allá de la posibilidad de firmar a Cristiano Ronaldo si dedice abandonar finalmente el Real Madrid, muy interesado también en el niño prodigio de Francia. Por ello, el PSG tiene en la recámara un trío de ases si falla en su intentona de hacerse con Mbappé según 'Le Parisien'. James, Agüero y Bale. Se habla de una oferta de 68 millones de euros por el delantero del Manchester City.





Paulinho

"Ha habido oferta y sé que estamos hablando". Palabra de Paulinho, internacional brasileño que ya negocia su incorporación al Barça. Se trata de un centrocampista de 28 años, propiedad del Guangzhou Evergrande de la Superliga China, que ya estuvo en el radar del equipo azulgrana tras su explosión en la Confederaciones de 2013. Alternativa a Verratti, al que el PSG no está dispuesto a vender por menos de 100 millones.





Jordi Alba

José Mourinho tiene en el punto de mira a Jordi Alba. La llegada de un lateral izquierdo de primer nivel es una prioridad para el Manchester United, ya que Luke Shaw y Marcos Rojo están lesionados, y según 'ESPN' el jugador del Barça entra en los planes de los 'Red Devils'. Alba confesó públicamente su malestar tras ser relegado al banquillo esta temporada a las órdenes de Luis Enrique, que prescidió del exvalencianista al cambiar el dibujo de juego del 4-3-3 al 3-4-3. La llegada de Ernesto Valverde podría frenar su salida del Camp Nou.





Lucas Pérez

Lucas Pérez se medita dejar el Arsenal. Según 'Goal.com', el delantero español no aguanta la falta de minutos con Arsene Wenger y está decidido a cambiar de aires este verano, solo un año después de llegar al Emirates por 20 'kilos'. El técnico francés aseguró que le gustaría contar con él pero que no podría "darle los partidos que quiere y merece". De hecho, el Arsenal ha acelerado en las últimas horas en el fichaje de Alexandre Lacazzete, ariete francés del Lyon. La primera opción del gallego sería regresar al Dépor.





Marcos Llorente

El Real Betis trabaja en la cesión de Marcos Llorente. Según el diario 'AS', el vicepresidente deportivo verdiblanco, Lorenzo Serra Ferrer, le trasladó al director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, el interés en contar con una de las revelaciones de LaLiga. Bastión del 'Glorioso' que llegó a la final de Copa e indiscutible en la 'Rojita'. En principio, la idea de Zidane es que Llorente sea el relevo natural de Casemiro.

Aubameyang

Driussi

Pellegrino

Sneijder

Mboula

Lewandowski

Douglas Costa

Matuidi

Honda

Benaglio

Bongonda

Podolski

Pellegrino

Sergio García

Donnarumma

Conte

Jovetic



Capello

El Liverpool, después de firmar a Mohamed Salah por una cifra cercana a los 40 millones apunta a la Bundesliga para firmar un delantero de grandes garantías. El elegido es Aubameyang, a quien el técnico del conjunto 'red' Jurgen Klopp espera convencer después de su gran relación en el Borussia Dortmund.El delantero argentino de River Plate, Driussi, será nuevo jugador del Zenit de San Petersburgo después de que la entidad rusa abone 15 millones de euros. El propio técnico del conjunto de Buenos Aires, Gallardo, ha confirmado la marcha del atacante de 21 años, uno de los grandes nombres de futuro de la albiceleste.El extécnico valencianista Mauricio Pellegrino se ha convertido en el nuevo entrenador del Southampton inglés después de abandonar el Alavés al final de la presente temporada. El argentino, tras un excepcional curso con el cuadro vasco, busca ahora un nuevo reto en Inglaterra, país en el que ejerció como ayudante de Rafa Benítez en el Liverpool.El futbolista holandés estaría cerca de abandonar el Galatasaray para llegar al Ajax diez años después de su marcha del conjunto ajacied. El objetivo del atacante será hacer campeón de nuevo al equipo que le vio crecer y sobre todo, conseguir mantener el ritmo en competiciones europeas.El Barcelona ha perdido a uno de sus jóvenes con mayor proyección. El futbolista Jordi MBoula de la generación de 1999 ha despuntado este curso en la cantera culé y el Mónaco ha depositado la cláusula de solo 3 millones de euros por el futbolista nacido en Granollers. Según apuntan medios monegascos, el extremo alternará el segundo equipo del Principado con presencias en el primer equipo de la mano de Jardim.El futbolista polaco del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, no está contento con Ancelotti y estaría buscando cambiar de aires para iniciar una aventura lejos de la Bundesliga. El Chelsea de Conte sería el equipo que más fuerte estaría pujando y según apunta el rotativo Mirror Sport, el conjunto blue prepara una gran oferta. Abramovich también está atento a la situación de Lukaku para reforzar la delantera tras la salida, prácticamente oficial, de Diego Costa.El medio italiano Gazzetta dello Sport asegura que la Juventus y el Bayern Múnich han llegado a un acuerdo por la llegada de Douglas Costa a Turín. La operación se cerraria en torno a los 40 millones de euros y tendría un sueldo cercano a los 5 millones por curso.El Sevilla no quiere dejar salir a N'Zonzi por menos del valor de su cláusula y la Juventus de Turín habría apuntado hacia Francia para firmar a otro centrocampista. El elegido en esta ocasión es Matuidi, quien no tiene buena relación con Unai Emery y está buscando una salida del Parque de los Príncipes.La UD Las Palmas sigue la pista de Keisuke Honda, según informa el diario 'AS'. El jugador nipón, la gran aspiración del Levante en su regreso a Primera, termina contrato en el AC Milan y vería con buenos ojos probar fortuna en LaLiga. El conjunto canario se presume un duro aspirante para el equipo de Orriols ya que cuenta con la baza de Kevin Prince Boateng, que coincidió con Honda en San Siro en la temporada 2015/2016.El campeón de Francia sigue reforzando su plantilla a la espera de resolver el futuro de Kylian Mbappé. Al fichaje confirmado de Tielemans se suman los de Jordy Gaspar y Diego Benaglio. El primero es un lateral derecho de solo 20 años que llega del Olympique de Lyon. Un recambio de enorme proyección por si finalmente Sidibé pone rumbo a la Premier League. Benaglio es un portero de 33 años que ha rendido a gran nivel en la Bundesliga con el Wolsfburgo. Savia nueva y veteranía para el 'Principado'.El Celta de Vigo ha hecho oficial la cesión de Theo Bongonda al Trabzonspor. El equipo turco pagará 750.000 euros por el préstamo y se guarda una opción de compra obligatoriacercana a los tres millones si juega 15 partidos oficiales. El habilidoso extremo brilló este año al calor del 'Toto' Berizzo. Su recambio podría ser Nolito.Lucas Podolski se aventura en el fútbol asiático. La leyenda alemana deja el Galatasaray para enrolarse en las filas del Vissel Kobe de Japón. Será la primera experiencia lejos de Europa de un Podoloski que pasó por Bayern, Inter o Arsenal entre otros. Ha disputado 130 partidos con Alemania en los que ha convertido 49 dianas.Mauricio Pellegrino está en la terna de candidatos para llevar las riendas del Southampton tras la destitución del francés Claude Puel. El extécnico del Valencia CF, tras realizar una gran campaña a los mandos del Deportivo Alavés, podría aterrizar ahora en la Premier League. Franck De Boer y Ryan Giggs, entre sus rivales por el banquillo de los 'Saints'.El delantero barcelonésfinalmente será jugador della próxima temporada, con opción a renovar curso a curso, según ha informado la entidad perica. El exjugador delha estado en las últimas dos temporada enrolado en ely, aunque ya suscribió un principio de acuerdo con los españolistas en enero, finalmente esta unión no se ha podido concretar hasta ahora con el equipo de Cornellá.no renovará con el. El portero termina contrato la temporada que viene y, según ha anunciado el director general del club rossonero, Marco Fassone, tras reunirse con su representante Mino Raiola, ahí terminará su vinculación, en junio de 2018. Entonces será libre para decidir su futuro. En Italia han colocado al meta en elpara la temporada 2018/19 y su no renovación podría allanar aún más el camino.El futuro decomo entrenador delestá en duda, según asegura el diario italiano 'La Gazzetta dello Sport', pese a que el entrenador italiano tiene firmado con el club londinense un contrato hasta junio de 2019. Este medio informa que la continuidad de Conte en el banquillo del Chelsea, campeón de la Premier League y finalista de la FA Cup, está en el aire al haberse enfriado las relaciones entre el entrenador y el propietario del club, Roman, a raíz de la decisión del técnico de desprenderse deEltiene pensado realizar una intentona final en las próximas horas para convencer aly sobre todo apara que rebajen sus pretensiones económicas y el internacional montenegrino engrose la nómina de atacantes que dispondráen el conjunto nervionense. Jovetic llegó al Sevilla el pasado mes de enero como la penúltima gran apuesta de: una cesión hasta el final de la temporada con una opción de compra por valor de 13 millones de euros aproximadamente, cuyo plazo para ejecutarla ha expirado. Berizzo quiere contar con él, el Sevilla hará un esfuerzo en forma de oferta formal para ver si convence al Inter y al jugador, dispuesto a bajar su ficha para quedarse en Nervión hasta un límite.

Fabio Capello está de vuelta. El entrenador italiano, después de dos años de inactividad tras ser cesado como seleccionador de Rusia, regresa a los banquillos de la mano del Jiangsu Suning de la Superliga China. El extécnico del Real Madrid firma por una temporada y media a razón de 10 millones de euros.





Dendocker

Leander Dendoncker está en el punto de mira del Atlético. Se trata de un pivote defensivo de 22 años y 1,88 que ha brillado en el Anderlecht en un centro del campo poderoso junto a Tielemans, otro objetivo 'colchonero' se llevó el Mónaco. Simeone prioriza la llegada de un jugador que aporte músculo a la sala de máquinas ya que Thomas genera dudas, Augusto está recuperándose de una lesión de cruzado y Tiago va camino de los 37 años. En Bélgica informan de que Dendoncker estaría dispuesto a seguir cedido en Bélgica hasta que pudiera ser inscrito como nuevo jugador del Atlético de Madrid.





Mbappé

El Liverpool entra en la puja por Kylian Mbappé. El delantero del Mónaco, pretendido por Real Madrid, PSG o Arsenal, es el fichaje que persigue Jürgen Kloop para el esperado retorno a la Champions League de los 'Red Devils'. El diario británico 'Daily Mail' asegura que el técnico alemán habló con los agentes del 'Príncipe' monegasco para trasladarles una oferta récord de 113 millones de euros. En la temporada de su debut en la élite con tan solo 18 años, Mbappé ha arrebatado al PSG la corona de la Ligue 1, con 15 goles en 29 partidos, y ha debutado con la absoluta de Francia a las órdenes de Deschamps.





André Silva

André Silva es el cuarto refuerzo del AC Milan. El delantero de 21 años llegó esta mañana a la ciudad italiana para pasar revisión médica y firmar su nuevo contrato con el equipo de Montella, que pagará 40 'kilos' al Porto. Silva, la estrella emergente del fútbol luso, marcó este año 21 goles en Portugal con el 'Dragón'. Se suma a las llegadas al Milan de Ricardo Rodríguez, Franck Kessie y Mateo Musacchio, exjugador del Villarreal.





Januzaj

La Real Sociedad ultima el fichaje de Adnan Januzaj. El jugador belga de 22 años ha regresado al Manchester United tras un año cedido en el Sunderland y José Mourinho no cuenta con él. Januzaj ya estuvo en la órbita del equipo txuri-urdin en la época de David Moyes en Anoeta y este año la Real echará el resto para sacarlo de la Premier League. Su traspaso rondaría los 10 millones de euros. Talento y proyección en San Sebastián.





Valbuena

El Fenerbahçe ha anunciado en su perfil oficial de Twitter el fichaje de Mathieu Valbuena. El centrocampista francés aterriza en el gigante otomano procedente del Olympique de Lyon donde ha militado las últimas dos temporadas. El fichaje estaría cifrada entorno a los cuatro millones de euros y Valbuena firmaría un contrato de tres años en Turquía. Kameni, portero del Málaga, también está a un paso de cerrar su pase al Fenerbahçe.





Sandro Ramírez

Nuevo giro en el futuro de Sandro Ramírez. El delantero fue cazado ayer en Liverpool con Steve Walsh, director deportivo del Everton, que irrumpe con fuerza para hacerse con la perla del Málaga tasada en solo seis millones de euros. El Atlético de Madrid lideraba la puja por el exjugador del Barça que este año ha firmado 16 goles en LaLiga, pero la sanción de la FIFA al conjunto atlético forzaría a Sandro a aplazar su llegada al Wanda Metropolitano hasta enero. Ronald Koeman, técnico de los 'Toffees', habría viajado a la concentración de la Sub'21 para verle jugar en directo.





Ibrahimovic

El Zenit de San Petersburgo colgó una foto en la que daba a entender que había fichado a Zlatan Ibrahimovic. Sin embargo, la imagen permaneció poco tiempo en las redes y todo ha quedado aparentemente en una broma. Habrá que ver, sin embargo, si el sueco se vincula o no con los rusos. De momento está lesionado y sin equipo tras terminar su contrato con el Manchester United.





Bravo

Ménez

Suso

Tello

Franco Vázquez

Marcelo Bielsa sondea la cesión de Claudio Bravo para su nuevo proyecto en Francia en Lille. El técnico argentino conoce a la perfección al exjugador del Barça de su etapa al frente de la selección de Chile y quiere aprovechar el fichaje récord de Ederson por el Manchester City para intentar convencerle. Sería su primer espada.Jérémy Ménez abandona el Bordeaux para fichar por el Antalyaspor de Turquía, equipo en el que milita Samuel Eto´o, hasta el año 2019. El internacional francés viajará en las próximas horas al país otomano para pasar la revisión médica y firmar la documentación de su contrato. Ex de PSG, Roma, Mónaco o Milán entre otros.La explosión de Suso en el Milan ha despertado el interés del Nápoles, que está dispuesto a desembolsar 16 millones de euros a la escuadra de San Paolo por el talentoso mediapunta español. Suso, autor de siete goles y 11 asistencias este año a las órdenes de Montella, podría ser el recambio de Dries Mertens, pretendido por media Europa por su gran año.Tello sigue sumando pretendientes para salir del Barça. El último es el Olympiacos, el gigante de Grecia, según afirma 'Sport', que también habla del ofrecimiento de Mathieu por parte del equipo azulgrana. El extremo ha estado cedido en la Fiorentina, pero tendrá que volver al Camp Nou ya que el club italiano no ha ejercido su opción de compra. Estuvo en el radar del Valencia.

Boca Juniors pretende reforzar su plantilla con jugadores de primer orden en su vuelta a la Copa Libertadores. El fichaje estrella sería Franco Vázquez, según 'Olé', que llegó en verano al Sevilla por 15 'kilos'. Boca echará el resto para que el 'Mudo' regrese a Argentina y lidere el nuevo proyecto de Guillermo Barros.