"Tranquilos, que esta pelea la voy a ganar"

Yeray González, futbolista del Athletic que acaba de recaer de un cáncer testicular, ha lanzado un mensaje de optimismo en redes sociales tras conocerse la noticia de su recaída junto a una imagen suya: "Cuando parece que lo as tumbado se levanta y te vuelve a golpear pero tranquilos que está pelea la voy a ganar con toda esa gente que me apoya y si tengo que volver a tumbarlo lo volveré hacer y me levantare mil y una veces ????????????????".