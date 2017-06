Contundente comunicado oficial de Robert Sarver

El inversor estadounidense Robert Sarver ha emitido este lunes como propietario del Real Mallorca un comunicado oficial en el que ha desvelado sus planes de futuro tras el descenso a Segunda División. Uno de sus platos fuertes es el fichaje del valenciano Vicente Moreno para el banquillo. Este es el comunicado íntegro:

Los últimos meses han sido muy difíciles para nuestro club, nuestros aficionados y simpatizantes. El descenso de categoría ha sido un duro revés para los ambiciosos planes que teníamos para el club y, reconocemos, que el actual no es el escenario que habíamos previsto cuando tomamos las riendas del club en enero de 2016.

Las últimas semanas nos han dado la oportunidad de reflexionar profundamente sobre los errores cometidos para aprender de ellos y mejorar. La situación actual también nos da la oportunidad de reconstruir nuestro club con unos fundamentos y bases más sólidas y fuertes y, por lo tanto, afrontamos el futuro con entusiasmo y la confianza en nuestra capacidad para cumplir con lo que esperan nuestros aficionados.

"Esta pasada temporada ha sido una gran decepción. Nuestro equipo no ha estado al nivel que nuestros seguidores se merecen. No ha sido ni por falta de apoyo financiero ni de implicación emocional, pero las decisiones deportivas tomadas y ejecutadas no han sido las más adecuadas y nos han llevado a perder la categoría", ha asegurado en este sentido Robert Sarver.

Sarver continua señalando que "nosotros empezamos este proyecto con grandes esperanzas y teniendo claro que nos costaría tiempo y grandes inversiones reconstruir el club. La realidad es que hemos dado un paso atrás en este proceso y tendremos que trabajar mucho más duro para recuperar nuestro lugar".

En la misma línea se ha expresado Andy Kohlberg, "independientemente de la decepcionante temporada, nosotros seguiremos trabajando más duro y de forma sensata para devolver al Mallorca a la Segunda división y, posteriormente, a la Primera. Apreciamos sinceramente el apoyo de la afición, patrocinadores e instituciones y continuaremos trabajando juntos para conseguir los objetivos que nos hemos marcado a largo plazo. El actual equipo directivo se ha comprometido a contratar un técnico de primer nivel y mejorar los resultados en el campo para que los aficionados vuelvan a sentirse orgullosos de este club, mientras seguimos trabajando en un proyecto común"

Steve Nash, por su parte, asegura seguir emocionado y comprometido con el proyecto y ha destacado que, según su opinión, "ha sido decepcionante ver bajar al Mallorca pero somos gente apasionada y estamos determinados a mejorar en todas las áreas para conseguir que el club recupere el lugar que le corresponde. Hemos cometido errores, pero hemos aprendido de ellos y seguiremos luchando para crecer".

"Hemos mejorado las instalaciones deportivas y de la cantera del club siguen surgiendo jóvenes talentos, algunos de ellos internacionales en su categoría. Nos sentimos muy afortunados de dirigir un club con tanta historia como el Mallorca y de intentar fomentar una cultura deportiva y una actitud ganadora alrededor de la institución. Nuestro objetivo es seguir creciendo junto a nuestros aficionados. El trabajo que tenemos por delante es motivador y una gran oportunidad para reiniciar y reconstruir el proyecto".

Maheta Molango ha admitido que se siente afortunado y agradecido por contar con el apoyo económico y emocional de la propiedad y ha asegurado que, "la pasada temporada ha sido muy decepcionante para nuestro club y me gustaría, una vez más, asumir la responsabilidad de la situación y pedir disculpas a la afición. Nos comprometemos a aprender de nuestros errores, a seguir fortaleciendo las bases de nuestro club y trabajar duro para devolver al RCD Mallorca a Segunda lo antes posible".

Al RCD Mallorca le gustaría aprovechar esta oportunidad para hacer los siguientes anuncios:

El club ha aceptado la renuncia del presidente del Consejo de Administración, Monti Galmés, y quiere agradecerle su dedicación y esfuerzos en beneficio de la institución.

El club ya ha comenzado a buscar un nuevo presidente, la idea es incorporar una persona con amplia experiencia en el mundo del fútbol que pueda enriquecer el proceso de toma de decisiones deportivas .

Maheta Molango sigue como CEO del club

Javier Recio sigue como Director Deportivo del club

El club ha fichado a Vicente Moreno como entrenador del primer equipo para la temporada 2017/2018. Moreno será presentado mañana, martes, a las 13:00 horas en la sala de prensa del Iberostar Estadio. El nuevo técnico tiene una sólida y exitosa trayectoria y conocimiento tanto de la Segunda B como de la segunda A. Estamos muy satisfechos de que haya aceptado embarcarse en este ambicioso proyecto.