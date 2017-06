El Alavés deniega cien entradas más al Ontinyent

El Deportivo Alavés le ha denegado al Ontinyent CF cien de las doscientas entradas solicitadas por el conjunto textil para el histórico partido del próximo fin de semana que se debe disputar en la ciudad deportiva del conjunto vitoriano y que puede significar el regreso del Ontinyent CF a la categoría de bronce del fútbol español.

Tras el 3-0 de la ida la euforia se ha disparado en la capital de La Vall d'Albaida y las peticiones de entradas superan ya las doscientas. Inicialmente el Ontinyent pidió cien y la respuesta del club vitoriano fue que no habría problema incluso en dar más, pero cuando se pidieron cien más, ayer llegó la respuesta notificando que no podía ser con el consiguiente contratiempo para la afición textil que ya programaba el desplazamiento.

El campo de la ciudad deportiva donde habitualmente juega el Deportivo Alavés B sus partidos no tiene gradas y a eso hay que añadir el hecho de que el club vitoriano ha determinado que cada abonado puede retirar cuatro localidades gratis presentando su pase. La conclusión es que no hay sitio y eso hace que un centenar de aficionados que quieren viajar, de momento, no puedan hacerlo.

El viernes es el día que se abren las taquillas para la venta de entradas al público en general, pero no se puede demorar la organización del desplazamiento hasta ese día. El Ontinyent ha fletado dos autobuses que ya están llenos pero no se expone a fletar un tercero, pese a que ya hay peticiones, sin la garantía de tener entradas. Pese a todo, el club confía en que aún se pueda obtener algunas más que que aunque no garanticen un viaje organizado, si posibiliten a aficionados desplazarse en vehículos particulares.