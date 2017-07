Un jugador del Ajax sufre una arritmia en pleno partido

El futbolista holandés de 20 años Abdelhak Nouri ha sufrido una arritmia cardíaca durante un amistoso que enfrentaba al Ajax y al Werder Bremen en Austria que le ha hecho desvanecerse en el minuto 72 de partido y quedarse inconsciente.



A falta de menos de veinte minutos para el final, el centrocampista del Ajax se desplomó en el césped. El árbitro paró de inmediato el encuentro y dos ambulancias accedieron al terreno de juego para asistir al futbolista. Fue en ese mismo lugar donde le practicaron una reanimación cardiopulmonar. Tras esto, un helicóptero le ha trasladado al hospital con pronóstico grave.





