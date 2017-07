Juan Mata posa con Julia Roberts

La actriz Julia Roberts estuvo en el entrenamiento del Manchester United en Los Angeles y el exvalencianista Juan Mata no dudó en hacerse una foto con ella. No fue la única estrella de Hollywood, que se dejó caer por el campus de UCLA. El centrocampista español tambiénse cruzó con Iain Glen, el actor escocés de Juego de Tronos y Dwayne Johnson, The Rock.

El Manchester United se enfrenta al LA Galaxy el domingo antes de seguir con cuatro partidos en los Estados Unidos, contra el Real Salt Lake, Manchester City, Real Madrid y Barcelona.