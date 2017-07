Una prueba de nivel para España ante Inglaterra

Sandra Paños, guardameta alicantina del Barcelona, ex del Levante.

Sandra Paños, guardameta alicantina del Barcelona, ex del Levante. SEFUTBOL

«Quizás sea el encuentro más complicado de estos dos últimos años y tenemos ganas de que llegue ya». Es Sandra Paños, la guardameta alicantina del Barcelona, ex del Levante. Los guantes de una selección que está preparada para corroborar ante Inglaterra, tercera del ranking UEFA y quinta del FIFA, que puede llegar muy lejos en Holanda. La Roja de Vilda ha demostrado que no tiene límites y este partidazo en Breda determinará el camino en la competición. «Estamos animadas. Daremos como siempre lo mejor de cada una para conseguir la victoria. Inglaterra es el equipo favorito de nuestro grupo y quién gane dejaría encarrilada la primera plaza», destaca Paños, una espectadora de lujo ante Portugal, salvo en algunos fogonazos de Cláudia Neto en la segunda parte, pero que hoy tendrá que emplearse a fondo y no solo porque delante tendrá a Jodie Taylor, la atacante del Arsenal que firmó un ´hat-trick´ en el debut ante Escocia (6-0), que además fue el suyo en la absoluta.

Las ´Lionesses´ fueron las más madrugadoras en la preparación de las 16 participantes y se concentraron unos días en València de los 44 en total. España e Inglaterra cumplieron en el estreno y no van de farol. Vicky y Amanda, MVP del partido, adornaron con sus goles un encuentro convincente, sobre todo en la primera parte. Un guión lógico como también que el futuro iba a pasar por esta segunda jornada de la fase de grupos. Es la prueba del algodón. Dar otra estocada como la de 2013 supondría una inyección de confianza tremenda, además de evitar en cuartos de final, teóricamente, a Francia. «Somos conscientes de que no nos podemos quedar con la victoria en el debut. Tras ganar a Portugal ya pensábamos en recuperar para estar al 200% y en cómo frenar a Inglaterra», manifiesta Sandra, tercera guardameta en el Mundial de Canadá y ahora la dueña de la guarida de la Roja, una de las muchas decisiones acertadas de Jorge Vilda desde su irrupción tras el motín.

«Es una enorme recompensa a todo el año. He entrenado durante toda la temporada con el objetivo de mejorar constantemente sabiendo que estaba en juego el puesto en la Eurocopa», añade la exguardameta del Levante. Sandra Paños es el reflejo del atrevimiento y descaro de una selección que se ha colado por méritos propios entre esos equipos que quieren desafiar a la lógica. España es séptima en el ranking UEFA (13ª mundial) y fiel a su estilo, aunque con los matices de esos dos esquemas que han trabajado en la preparación (4-3-3 y 5-3-2 o 3-5-2), pretende zarandear a Inglaterra, un equipo poderoso. La lluvia caída en Breda en las últimas horas podría ser clave, ya que varias zonas del terreno de juego se encuentran encharcadas.

De aquel 2-3 en Suecia repiten Marta Torrejón, Irene Paredes, Silvia Meseguer, Jenni Hermoso, Vicky Losada y Alexia Putellas; en principio las seis apuntan al once. «Debemos tener la posesión, crear espacios, materializar las ocasiones y defensivamente estar muy contundentes. Inglaterra no asusta. Es una selección fuerte, con jugadoras muy buenas. Ya nos enfrentamos a ellas en un amistoso y nos sirvió para conocerlas», argumenta la alicantina en la previa del duelo.

Fue en el Pedro Escartín de Guadalajara y España no tardó en darse cuenta de que este primer rival en la preparación no tendría nada que ver con los escollos de una fase de clasificación sin borrones. Aquel 1-2 del pasado 25 de octubre supuso además la primera derrota de la ´era Vilda´. Primero anotó Stephanie Houghton un libre directo y luego la actual capitana Marta Torrejón marcó en propia antes de anotar en la portería adecuada.

Inglaterra es un equipo en plena madurez y candidato al título junto a Alemania y Francia. Desde que cayera de manera prematura de la Eurocopa de 2013, apostó por la renovación de un grupo que tuvo su clímax en el Mundial 2015 con un histórico tercer puesto. Mientras que en España, una de las demandas de las internacionales durante la rebelión de Canadá que desembocó en la irrupción del ´efecto Vilda´ era medirse a selecciones de nivel en la puesta a punto a una gran cita, en este caso la Euro de los Países Bajos.

El duelo ante Inglaterra y el posterior examen ante Francia, aunque con derrotas, fueron motivos para pensar en que el cambio era posible. Y ellas respondieron progresivamente, con la Copa Algarve como el exitazo hasta el momento. La mentalidad grupal, para Paños, está fuera de toda duda: «Nosotras tenemos los pies en el suelo, jugando partido a partido e intentando subir y mejorar nuestro nivel».



Mari Paz, la bala en la recárama

Hoy tampoco se espera que la delantera valencianista sea dela partida frente a la poderosa selección de Inglaterra, pero sí que será la bala en la recámarade Vilda como ya lo demostró frente a Portugal. Mari Paz Vilas tuvo dos ocasiones de gol a los pocos minutos de ingresar enel verde por Jenni Hermoso. Es un seguro de vida y un revulsivo de garantías en caso de que las cosas se pongan feas ante las´Lionesses´. Paula Nicart está a la espera de su debut en esta Eurocopa más que ilusionante.