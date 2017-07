La Liga denunciará al PSG por su oferta millonaria a Neymar

El presidente de La Liga, Javier Tebas, ha afirmado que la liga española va a "denunciar" al París Saint Germain por las cifras económicas que maneja en un mercado que podría estar tentando al delantero brasileño del FC Barcelona Neymar, salga o no el jugador rumbo a París, porque es un "problema" que afecta a la "competición".

"Aunque no pague la cláusula, ya nos da lo mismo. Ya se lo advertimos al París Saint Germain que lo íbamos a hacer y vemos que la política del PSG sigue estando en la misma línea. El PSG no puede hacer unos números donde los derechos comerciales del PSG superen al Real Madrid y al Barcelona, eso no se lo cree nadie", indicó Tebas en declaraciones a la Cadena Ser.

"Nosotros hemos hecho unos estudios económicos y eso es imposible. Eso significa que el estado de Catar está inyectando un dinero, violando las normas del 'fair-play' financiero de la UEFA y las normas de competición económica de la Unión Europea, y eso lo vamos a denunciar", añadió.

Preguntado por si La Liga apoyaría al Barça en la denuncia al club francés, el presidente reafirmó que va a ser La Liga la que "lo va a plantear". "No es que lo vaya a plantear el Barça, es que lo va a plantear La Liga. Que el Barça lo haga o no es problema del FC Barcelona. La Liga como tal va a poner esa denuncia porque es problema de la competición de La Liga. Hoy pasa con el Barça, mañana puede pasar con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia o quien sea", prosiguió.

En cuanto al posible perjuicio que sufriría la competición con la marcha de Neymar, Tebas dijo que le preocuparía si saliesen "Cristiano Ronaldo y Messi". "El que se perjudica es Neymar, yo creo que La Liga está por encima de Neymar e incluso el FC Barcelona. A mí me hubiese preocupado mucho más la salida de Cristiano Ronaldo o Messi. Yo creo que con Neymar van a llegar sustitutos que lo van a igualar, pero vamos a ver si Neymar se va, todavía lo quiero ver", concluyó.