Tino Costa, despedido por WhatsApp

Tino Costa, reciente fichaje del Almería, publicaba una carta de despedida en las redes sociales después de rescindir su contrato con San Lorenzo en la que revela cómo fue el despido del club argentino. Según el que fue futbolista del Valencia CF, el técnico Diego Aguirre le comunicó que no contaba con él pese a que tenía contrato a través de un audio de WhatsApp.

"Nunca me gustó quejarme pero escribí esta carta, porque creo que nadie merece ser despedido de esta manera. A veces toca ser valiente", escribe el futbolista. "No pensaba publicar esta carta, pero se viralizó por error, así que confirmo todo lo que se dice ahí. Nadie se merece ser despedido así".

Este es el contenido íntegro de la despedida de Tino Costa de la afición de San Lorenzo:

"Por este medio quiero despedirme de ustedes. Me voy triste, pero con la felicidad de haberme puesto la camiseta que amé desde pequeño, y habiendo visto a mi padre llorar en mi presentación.

Por otro lado, también decir que uno como profesional puede entender que un entrenador no lo tenga en cuenta, pero viendo la foma en que me comunicó que no me quería (un triste audio de WhatsApp), puedo decir que esta persona nunca me ha respetado, y que lamentablemente no está a la altura de este increible club.

Pensé en publicar ese audio, pero resulta tan humillante y denigrante, que prefiero guardarlo para mí.

Me voy resignando mi sueño y más cosas, aunque podría quedarme, pero lo último que voy a hacer es perjudicar al club del cual soy hincha.

Simplemente gracias a los hinchas y los compañeros, ponerme esta camiseta fue lo mejor que me pasó en la vida".