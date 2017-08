Villarreal y la Liga recuerdan el peso de los argentinos en el club amarillo

El Villarreal CF y la Liga de Fútbol Profesional, organizaron en Buenos Aires un acto conjunto, una charla coloquio, en la que recordaron el peso de los jugadores argentinos en el Villarreal y en nuestra Liga.

Una mesa en la que con la conducción de Juan Pablo Sorín, estuvo acompañado por el presidente del club Fernando Roig, el adjunto a la presidencia de la Liga Carlos Del Campo, así como por el seleccionador de Chile Juan Antonio Pizzi, y los ex jugadores Rodolfo Martín Arrubarrena y Gonzalo Rodríguez.

Pero al que también acudieron jugadores como Román Riquelme, Fabricio Fuentes, Fabricio Coloccini, Marco Ruben o Sebastián Battaglia, entre otros.

Roig quiso destacar que para el Villarreal es "muy importante estar en Buenos Aires como club y poder jugar un partido como este contra Boca Juniors y poder representar a la Liga en un país tan futbolero como es este". Carlos Del Campo, apuntaba que "la Liga busca crecer, busca estar en todos los sitios, y estar en Argentina con un equipo como el Villarreal es muy especial", aseguraba.

Por su parte, Arruabarrena destacaba que "es un haonor ser uno de los jugadores con más partidos en un club como es el Villarreal, fue una gran experiencia poder ser parte de la historia de esta entidad". Por su parte Gonzalo Rodríguez apuntaba que llegó al club "siendo un niño y allí me hice persona y jugador, algo que ha sido muy importante en mi vida", aseguraba.

Por su parte el seleccionador chileno Juan Antonio Pizzi, recordaba su paso por el Villarreal y por la Liga, reconociendo que "ambas instituciones han crecido en todos los aspectos, son sin duda un campeonato de referencia y un equipo con un crecimiento espectacular".

Aunque la nota destacada del acto lo puso Juan Román Riquelme, quien apuntó que "para mí es un orgullo haber jugado en el Villarreal, fue una gran experiencia, disfruté mucho y solo me quedó ese mal sabor de boca de no haber metido aquel penalti". Añadiendo que "Villarreal es un club que quiero y se me hace especial que pueda jugar en la cancha de Boca, será un gran partido", sentenciaba.

Los exfutbolistas y futbolistas argentinos que han asistido al acto han sido los siguientes:

Javier Claut (2º, 95-96).

Diego Cagna (2º, 99-2000).

Rodolfo Arruabarrena (1º, 2000-01).

Gustavo Barros Schelotto (1º, 2000-01).

Juan Antonio Pizzi (1º, 2001-02).

Juan Román Riquelme (1º, 2003-04).

Fabricio Coloccini (1º, 2003-04).

Sebastián Battaglia (1º, 2003-04).

Gonzalo Rodríguez (1º, 2004-05).

Juampi Sorín (1º, 2004-05).

Mariano Barbosa (1º, 2005-06).

Fabricio Fuentes (1º, 2006-07).

Marco Ruben (1º, 2009-10).

Gonzalo Castellani (1º, 11-12).

Héctor Canteros (2º, 12-13).

Leo Suárez (1º, 16-17).