Cruce de Zascas entre Josep Pedrerol y Laura Gadea

El 'Chiringuito' de Josep Pedrerol está de vuelta... y lo hace con caras nuevas. Tras la polémica suscitada en su último programa de la pasada temporada en la que todos los focos se centraron en la 'violenta' salida de Laura Gadea tras un mensaje del presentador en pleno directo. La propia Gadea comentó poco después que su salida no se debió a un despido, sino a una "falta de acuerdo económico".

En esta nueva temporada, la persona encargada de leer los tuits de los seguidores del programa televisivo será Sandra Díaz, a la que Pedrerol recibió con un mensaje que no sentó nada bien a la buena de Gadea: "Me hace ilusión que una periodista de verdad, de casta, sea la persona que os lea. Me hace ilusión la incorporación de Sandra". Dichas palabras fueron recogidas por la anterior colaboradora, la cual respondió en RRSS con un contundente mensaje hacia su exjefe: "Por encima del periodismo, incluso por delante de tener la osadía de repartir carnets de periodista, siempre estará el respeto, la educación y la elegancia".

