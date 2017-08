El Borussia Dortmund rechaza la última oferta del Barça por Dembélé

El Borussia Dortmund alemán confirmó este jueves haber rechazado una oferta del FC Barcelona por Ousmane Dembélé, con el francés aumentando además la especulación sobre su posible marcha al conjunto azulgrana después de ausentarse sin motivo del entrenamiento, lo que provocó que su equipo le sancionase de forma provisional.

"El FC Barcelona ha hecho una oferta por Ousmane Dembélé que no reflejaba ni el extraordinario valor futbolístico del jugador ni su valor en la actual situación económica del mercado de traspasos en Europa. El BVB ha rechazado esta oferta", expresó el Dortmund en un comunicado, donde no indicaba la cifra ofrecida por el club catalán

Además, el extremo francés, al que le quedan cuatro años de contrato con el Dortmund, se ausentó sin razón aparente del entrenamiento de este jueves del equipo germano.

"Dembélé no estuvo en el entrenamiento. Sinceramente, no tengo ni idea de por qué no estaba aquí. Intentamos ponernos en contacto con él y esperamos que nada malo haya ocurrido", aseguró Peter Bosz, entrenador del conjunto alemán.

La reacción del club no se hizo esperar y suspendió al francés hasta después del partido que el Dortmund jugará este sábado ante el Rielasingen-Arlen por la Copa de Alemania, según confirmó el director deportivo Michael Zorc.

El futbolista de 20 años no podrá entrenar a las órdenes de Peter Bosz ni entrará en la convocatoria para el encuentro, precisó Zorc, que aseguró además que Dembélé está en Dortmund, pese a que algunos medios habrían informado que habría abandonado la ciudad rumbo a Barcelona.

"Ousmane Dembélé faltó hoy al entrenamiento de forma injustificada y obviamente ha decidido dar este paso", señaló el director deportivo, que apuntó que la decisión de suspenderle de forma provisional se tomó junto al entrenador.