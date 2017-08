Unos ultras del Madrid agredieron a Viggo Mortensen

El actor estadounidense Viggo Mortensen ha interpretado varios personajes heroicos durante su dilatada carrera. Además de las aventuras del Rey Aragorn en 'El Señor de los Anillos' y el capitán Alatriste, también se vio envuelto en una revuelta cuando simplemente era Mortensen.

Ocurrió en 2006, el actor se encontraba en Madrid precisamente para rodar 'Alatriste', de Agustín Díaz Yanes. El intérprete había quedado con el director para cenar en su casa y se dirigía al lugar vestido con la camiseta del San Lorenzo de Almagro, equipo del que es acérrimo seguidor.

Sin embargo, unos Ultra sur, los radicales del Real Madrid, se cruzaron en su camino y, tras confundir su camiseta con la del FC Barcelona, comenzaron a insultarle y a agredirle. "Me dicen unas cosas muy feas, en la calle unos pelados, y vienen y me empiezan a pegar. Empecé a buscar un taxi, cualquier cosa, y como tengo una bolsa con dos botellas de vino, y finalmente le rompo una en la cabeza a uno y me voy corriendo", explicó el actor en la emisora de radio argentina Vorteix.

Tras el lamentable incidente, el actor llegó completamente sudado y el director confundió los restos de vino con sangre. Mortensen le comentó lo ocurrido y el director no dio crédito a lo sucedido y lo lamentó. Una anécdota más en la vida del actor.