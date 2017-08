El Manchester United habría descartado a Isco por cabezón

Tan de moda está la figura de Isco que la ESPN ha revelado que durante la última etapa de Ferguson en el Manchester United, un ojeador de los 'Red Devils' fue enviado para evaluar al malagueño y tantear su fichaje. En ese año 2013 no acabó en Old Trafford y sí en el Santiago Bernabéu, después de que el Madrid le fichara procedente del Málaga. "Es bueno, pero no lo suficientemente rápido y su cabeza es demasiado grande para su cuerpo", recogió el ojeador en su informe cuando Isco tenía 21 años.

Seguro que ahora mismo se tirará de los pelos al dejar escapar aquella oportunidad de firmar a Isco, cuyo desfavorable informe no le ha impedido alcanzar un palmarés más que envidiable: 1 Liga, 1 Copa del Rey, 3 Champions League, 3 Supercopas de Europa (incluyendo un MVP y un gol en la última) y 2 Mundiales de Clubes.

Isco ha cuajado su fútbol en este 2017, bajo el mando de Zinedine Zidane, al aprovechar las lesiones de Gareth Bale en primavera para hacerse fuerte en el once titular. Desde su exhibición liguera ante el Sporting en El Molinón, en Semana Santa, hasta la cita contra el Manchester United en la Supercopa de Europa, el andaluz ha enlazado fútbol y goles importantes, cómodo en la posición de mediapunta, con libertad de movimientos y mucha verticalidad.