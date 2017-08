La Premier de 'King' Iborra

Quizá no será la mejor liga del mundo, pero no se le puede negar a la Premier League de ser la primera tanto a niveles económicos como de igualdad máxima en todas las zonas de la tabla. Una campaña que promete ser trepidante una vez más y que empieza hoy con el Arsenal-Leicester, aunque el valenciano y exgranota Vicente Iborra no podrá debutar en el partido inaugural por unas molestias físicas en el abductor que le han obligado a parar entre dos o tres semanas. 'Ibo' desembarca en un Leicester 'post Ranieri' para imprimirle a los 'foxes' liderazgo, caracter y experiencia en el plano humano y ser un jugador que se pueda adaptr a varias posiciones en el terreno de juego.

El Chelsea de Conte será el rival a batir. El italiano ha logrado un bloque compacto y ganador en tan solo una temporada y con las guindas de Álvaro Morata y de Tiemoué Bakayoko tiene una plantilla para revalidad el título.

Desde Londres hay que viajar 335 kilómetros hacia el Norte. Allí Manchester y Liverpool lideran la terna de hordas que intentarán mojarle la oreja a los de Stamford Bridge. United y City han hecho un gran esfuerzo económico para convertirse en alternativas reales a los ´blues´. Guardiola ha desembolsado más de 240 millones de euros para traer a Walker, Bernardo Silva, Mendy y Ederson. Cuatro piezas que aumentarán la exigencia de un Pep que ya no tiene excusas para luchar por el campeonato de tú a tú a cualquiera. Tampoco las tendrá José Mourinho. El luso sigue de cerca a sus vecinos en gasto con un total de 164 millones de euros invertidos. Lukaku, Matic y Lindelof. Tres futbolistas con un marcado perfil ´Mou´ que reforzarán el juego de control, orden y contraataque de los ´Diablos Rojos´. Cuatro temporadas sin el cetro inglés son demasiadas para uno de los clubes más laureados de Inglaterra, por ello la exigencia será máxima.

En la ciudad natal de The Beatles, Jürgen Klopp se erige como otro aspirante. Con la duda de la continuidad de su estrella Coutinho, el Liverpool ansía colarse entre los dos primeros lugares de la tabla con el fichaje de Salah. A un parque de allí, en Goodison Park, Ronald Koeman intentará colarse en los puestos Champions con un Everton que también ha asaltado la banca para traer a Klaassen, Pickford o Sandro. Mientras Tottenham y Arsenal son las incógnitas del campeonato. Los primeros no han invertido nada en un verano clave tras dos subcampeonatos y Wenger quemará su último cartucho para acallar las críticas con un título liguero más de una década después.

El sabor español alejado de los focos de los grandes llegará de la mano de Benítez, Iborra y en el Watford también hay representación de la Comunitat Valenciana con Kiko Femenía, alicantino de Sanet y Negrals. El técnico arranca su proyecto en la Premier League después de ascender con el Newcastle. Para lograr la permanencia cuenta con futbolistas espaloles de su confianza como Manquillo, Merino, Ayoze Pérez y Jesús Gaméz.