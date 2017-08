Consulta los últimos movimientos del mercado de fichajes

Repasa los últimos movimientos en el mercado de fichajes de la temporada 2017/18.



Paulinho

'Chori' Domínguez





Adrián López

El jugador internacional brasileño Paulinho Bezerra es oficialmente nuevo jugador del FC Barcelona una vez que el club azulgrana ha confirmado este lunes el acuerdo con el Guangzhou Evergrande chino para el traspaso del centrocampista de 29 años por un valor de 40 millones de euros.El delantero argentino Alejandro 'Chori' Domínguez, que se encontraba sin equipo tras dejar el Olympiacos griego, ya es nuevo jugador del Rayo Vallecano, club en el que militó en la campaña 2012/2013 y que aspira a hacerse de nuevo con sus servicios. El regreso del exvalencianista a Vallecas viene avalado por el director deportivo, David Cobeño, y por el entrenador, 'Míchel', con los que ya coincidió en el club madrileño hace varias temporadas."Del Chori solo tengo buenas palabras del año que estuvo aquí y yo, personalmente con él, muy bien. Pero no puedo decir nada más porque no está firmado y prefiero no entrar. Los fichajes a día de hoy se están llevando bastante bien", dijo Míchel, en la última rueda de prensa tras disputar el Trofeo Vallecas.

El Deportivo de la Coruña ha cerrado, a falta de firma, el regreso del delantero asturiano Adrián López, que se incorporará al conjunto gallego cedido por el Oporto portugués. Adrián vistió la camiseta blanquiazul entre 2006 y 2011, cuando, tras el descenso de los coruñeses a Segunda, finalizó contrato y fue incorporado por el Atlético, que posteriormente le traspasó al Oporto, desde el que ahora regresa al conjunto gallego.

En las dos últimas temporadas, el jugador asturiano militó en calidad de cedido en el Villarreal, con el que anotó cuatro goles en el curso 2015-16 y dos la pasada campaña.





Caicedo

Marlos Moreno

Jesús Navas

Joel Robles

Douglas

Carlos Vela

De la Bella

Cecchini

Juanfran Moreno

Mendy

Feddal

Juan Mata

El Espanyol espera anunciar este miércoles por la mañana el traspaso del delantero ecuatoriano Felipe Caicedo a la Lazio. El montante de la operación será de 2,5 millones de euros, después de solventar un pequeño trámite documental.El acuerdo estaba virtualmente cerrado desde la semana pasada. De hecho, el propio Lazio hizo pública una fotografía del atacante pasando la revisión médica en Roma. El ex del Levante se ha declarado ya en redes sociales en "modo mudanza".El Girona y el Manchester City han llegado a un acuerdo para que el colombiano Marlos Moreno juegue la temporada que viene como cedido en el equipo de Montilivi. El delantero, que estuvo a préstamo el curso pasado en el Deportivo, es el cuarto refuerzo que el conjunto inglés ofrece a los catalanes en apenas 24 horas.Fruto de la colaboración entre ambas entidades, que comparten dueño, también participarán en el estreno gerundense en LaLiga Santander Pablo Maffeo, Aleix García y Douglas Luiz.El extremo Jesús Navas, hasta la pasada campaña en el Manchester City, vuelve al club donde se formó y firma por el Sevilla para las próximas cuatro temporadas. El palaciego, de 31 años, será presentado este miércoles ante la afición después de que este martes firmara su nuevo contrato y pasara el preceptivos reconocimientos médicos.El internacional, recuerda el Sevilla, debutó en el primer equipo hispalense el 23 de noviembre de 2003 en el estadio Montjuic y acabó su primera etapa con 393 partidos oficiales, en los que anotó 34 goles a lo largo de diez temporadas. Navas logró con el Sevilla dos copas de la UEFA, una Supercopa de Europa, dos Copas del Rey y una Supercopa de España, además proclamarse campeón con España en el Mundial de Sudáfrica en 2010 y de la Eurocopa de Polonia y Ucrania en 2012.El portero del Everton, Joel Robles, se ha convertido en el nuevo objetivo del Getafe, que estaría buscando un meta titular para esta temporada. El conjunto de Pepe Bordalás tiene en estos momentos al español Vicente Guaita y al serbio Monojlovic, aunque el técnico azulón habría pedido la llegada del cancerbero español, quien busca una salida después de la llegada de Pickford.El lateral del Barcelona, Douglas, la pasada temporada cedido en el Sporting de Gijón, sería el motivo de lucha entre el Sporting de Portugal y el Benfica, quienes quieren hacerse con los servicios del culé. El diario deportivo 'A Bola' ha titulado incluso "Derbi por Douglas'. La delantera en estos momentos la tendría el Benfica, quien busca reforzar la posición tras la salida de Nelson Semedo. Por su parte, el Sporting ya se ha hecho con los servicios de los laterales izquierdos Mathieu y Coentrao en este mercado veraniego.El Betis está interesado en los servicios del internacional mexicano, a quien le resta un año de contrato con la Real Sociedad. El dinero ingresado por la venta de Ceballos al Madrid permitiría a los verdiblancos afrontar su fichaje para reforzar, al mismo tiempo, el extremo y la delantera. Coincidiría con su compatriota y exvalencianista Andrés Guardado.La Real Sociedad ha llegado a un acuerdo para rescindir el contrato de cesión de Alberto de la Bella al Olympiacos y al mismo tiempo ha renovado al lateral hasta junio de 2019. La entidad guipuzcoana recupera así al futbolista, quien cubrirá el hueco existente tras la marcha de Yuri al PSG, para el que también había sonado el nombre de José Ángel hasta que se anunció su fichaje por el Eibar.El argentino Emanuel Cecchini ha firmado por el Málaga para las próximas cinco temporadas. El centrocampista lllega procedente del Banfield para cubrir la marcha de Pablo Fornals al Villarreal. Su traspaso asciende a cuatro millones, más otro en variables por partidos jugados y una plusvalía del 15 por 100 en concepto de un futuro traspaso, con una cláusula de rescisión de 40 millones de euros.El lateral derecho ha reconocido haber descartado el interés de equipos de Turquía, Rusia, Bélgica y Francia en ficharle, aunque ha descartado todos ellos para seguir en el Dépor. El club gallego se ha hecho este mismo verano con sus derechos tras ejecutar la opción de compra que había pactado con el Watford. «Solo me marcharía si el club o entrenador no quisiera que estuviera», ha destacado Juanfran al respecto.El Manchester City anunció el fichaje del defensa francés Benjamin Mendy, que abandona el Mónaco para ligarse al club que dirige Pep Guardiola durante las próximas cinco temporadas. El traspaso del lateral izquierdo, de 23 años, es la cuarta incorporación de un jugador defensivo efectuada por el técnico catalán en los últimos días, que lleva gastados unos 200 millones de libras (224 millones de euros) en refuerzos para los "citizens".El defensor marroquí Zouhair Feddal ha llegado este lunes a Sevilla para pasar el reconocimiento médico previo a su fichaje por el Real Betis, que pagará alrededor de 2,5 millones al Alavés en concepto de traspaso, según han informado a Efe fuentes de la operación. Feddal, de 28 años e internacional absoluto con Marruecos en once ocasiones, firmará un contrato con el Betis para las próximas cuatro temporadas, con una cláusula de rescisión unilateral de 25 millones de euros.

The Sun apunta este domingo a los primeros movimientos entre el Manchester United y Mata para rneovar contrato. El exvalencianista, que se ha ganado el favor de Mourinho, termina contrato en 2019. Según el rotativo inglés su salario es de 170.000 libras a la semana y él es el primero, junto a su padre y agente, que está por la labor de seguir.







Jorge Meré

Jorge Meré es nuevo jugador del Colonia. El equipo alemán se hace con los servicios de uno de los zagueros con mayor proyección de Europa por nueve millones de euros, que pueden ascender a 10 por objetivos cumplidos. Operación relámpago del Colonia por Meré, ya que el jugador incluso había pasado el examen médico con el Málaga, club en el que iba a recalar en calidad de cedido. No obstante, el equipo andaluz quiso incluir una cláusula de compra que el Sporting de Gijón no aceptó, al estar muy lejos de las cantidades que pretendía ingresar. La Sampdoria también le seguía la pista, pero Meré jugará en Alemania.







Vitorino Antunes



Álvaro Morata

Mariano

Ross Barkley

Álex Berenguer

Caicedo

Hart

Semedo



Januzaj



Bonucci



Cuadrado





El colombiano está en el punto de mira de un Milan que ya ha cerrado siete fichajes. En Italia aseguran que ofrecerían a la Juve 20 millones de euros más el pase del italiano De Sciglio, un lateral derecho de nivel capaz de cubrir la baja de Dani Alves al PSG.



Mbappé





El niño prodigio del fútbol galo obsesiona a Arsene Wenger, técnico del Arsenal, que dialogó con Mbappé por espacio de tres horas para intentar convencerle de que aterrice en Londres, según ´Express´. El PSG encabeza la puja por el delantero.



Dani Alves



James Rodríguez





Pidió salir del Real Madrid por falta de minutos con Zidane y se va dos años cedido con una opción de compra unilateral del Bayern de 35 millones. El colombiano volverá a coincidir con Carlo Ancelotti, su gran valedor en el Santiago Bernabéu.



Rami

Dani Alves

Vitolo

Borja Valero

James Rodríguez

Aubameyang

Wayne Rooney

Camacho



Luis Muriel



Jesé



Rubén Neves



Mathieu

Vitorino Antunes llega cedido del Dinamo de Kiev al Getafe por 500.000 euros con una opción de compra oblitatoria de 2,5 millones si el equipo ´azulón´ se mantiene en Primera. El lateral izquierdo portugués militó tres temporadas en el Málaga. Un total de 69 partidos incluyendo la etapa malacitana en Champions.El ariete del Real Madrid y selección española, Álvaro Morata, está cerca de firmar como nuevo delantero del Chelsea previo pago de 80 millones de euros y superar las pruebas médicas, según ha comunicado de manera oficial su nuevo club. En el último mes se daba por hecho su fichaje por el United de Mourinho, pero al final los de Mánchester se lanzararon a por el belga Lukaku, dejando en bandeja al campeón de la Premier al goleador blanco.El lateral brasileño del Sevilla Mariano Ferreira ha sido traspasado al Galatasaray de Estambul según confirmó el propio conjunto sevillista. Mariano dejará en las arcas andaluzas una cantidad cercana a los cinco millones de euros y firmará por el cuadro turco por tres temporadas.El futbolista del Everton se ha convertido en el nuevo objeto de deseo del Tottenham, conjunto que ha ingresado mucho dinero con sus ventas y que amenaza con ir a por uno de los mejores futbolistas británicos de la Premier League. La operación podría alcanzar los 50 millones de euros si finalmente Barkley aterriza en Londres. De hecho, el futbolista no ha viajado con el conjunto 'toffee' a la pretemporada de Koeman y los suyos.Osasuna ha acordado con el Torino el traspaso del jugador navarro Álex Berenguer, quien deja a la entidad 5,5 millones de euros que pueden aumentar 1,5 si acaba en el Athletic, debido a la ruptura de negociaciones entre el conjunto vasco y el rojillo. El extremo se despidió de la entidad en una conferencia de prensa en El Sadar en la que ha calificado a su nuevo equipo como un "grande" de la Serie A, además de remarcar el "orgullo" que ha supuesto para él defender la camiseta de Osasuna.El delantero ecuatoriano del Espanyol y exlevantinista, Felipe Caicedo, jugará la próxima temporada en el Girona después de no viajar con el conjunto 'perico' a la gira que tiene el cuadro de Quique Sánchez Flores en China. El acuerdo está avanzado, a pesar de que no está cerrado, pero en las próximas podría ser oficial. En principio la operación se cerraría en calidad de préstamo con una opción de compra para el Girona, que en los últimos días también incorporó a Carles Planas.El portero del Manchester City, Joe Hart, podría llegar al West Ham United en las próximas horas, en una nueva salida con Guardiola, ya que el curso pasado puso rumbo a Turín para jugar en el Torino. Pep no ha demostrado nunca su confianza hacia el meta inglés, quien sin embargo rindió a gran nivel en Italia y ahora buscará hacer lo propio en Londres, donde tratará de ganarse un billete para el Mundial de Rusia 2018.El FC Barcelona ha hecho oficial el fichaje de Nélson Semedo. El jugador portugués del Benfica es el elegido por el club azulgrana para reforzar el lateral derecho ante la negativa del Arsenal para vender a Bellerín, el objetivo número uno. Firmaría cinco temporadas a cambio de 30 millones de euros. Mañana reconocimiento médico.La Real Sociedad se ha hecho con Januzaj tras años persiguiendo su fichaje. El atacante belga llega procedente del Manchester United a cambio de 11 millones de euros. "He elegido este club porque quiero disfrutar del fútbol. Ellos creyeron desde un principio en mí y estoy encantado de recalar en este equipo", aseguró en su presentación.El AC Milan está cerca de cerrar uno de los pelotazos del verano. En Italia apuntan a que Leonardo Bonucci, el primer espada de la zaga de la Juventus, será jugador 'rossonero' en las próximas horas. Los de Allegri podrían aceptar 35 millones de euros de traspaso más la cesión de De Sciglio, un lateral derecho de garantías para cubrir la baja de Dani Alves al PSG de Unai Emery.El lateral brasileño tenía apalabrado su fichaje por el City de Guardiola después de rescindir su contrato con la Juve, pero al final viajó el lunes a París para pasar la revisión médica con el PSG. Firma hasta 2019 y cobrará 14 millones de euros brutos.El defensa internacional francés Adil Rami firmará un contrato por cuatro temporadas con el Olympique Marsella, tras el acuerdo alcanzado este martes por el club galo y el Sevilla que percibirá por su traspaso en torno a 6 millones de euros, según informaron fuentes de la operación. Rami, de 31 años e internacional absoluto con Francia en 33 ocasiones, ha confirmado el acuerdo en sus cuentas en las distintas redes sociales, en las que ha publicado una foto suya en la sede del Olympique, con el que negociaba desde hace semanas con el permiso del Sevilla.El futbolista Dani Alves viajó a París para someterse a un control médico en el París Saint-Germain (PSG) y habría alcanzado un acuerdo oral con el club francés que podría concretarse en las próximas 24 horas, informaron los medios franceses. El internacional brasileño de 34 años llegó a la capital gala para reunirse con el equipo parisino y realizar una serie de pruebas físicas, según el diario "L'Équipe". Con este acuerdo, el Manchester City fijaría sus ojos en Walker, lateral del Tottenham.Víctor Machín, Vitolo, extremo del Sevilla, ha llegado a Madrid para firmar con el Atlético de Madrid después de la contraoferta realizada por el conjunto rojiblanco en las últimas horas. El jugador de banda, que no había firmado la renovación con el cuadro del Sánchez Pizjuán, jugará cedido los próximos seis meses con la UD Las Palmas. La operación sorprende con las declaraciones de José Castro, presidente del conjunto hispalense, este mismo lunes. "Tenemos un acuerdo por escrito, firmado ayer con sus agentes y con su padre, donde está la aceptación del tiempo, del dinero, de todo", señaló el dirigente.El centrocampista español Borja Valero se ha sometido al reconocimiento médico con el Inter de Milán, entidad a la que ha llegado procedente de la Fiorentina. El exmedio del Villarral ha salido de manera polémica de la entidad viola después de que el presidente cargara contra él y le presionara para que dejara el club. A pesar de eso, la afición se volcó con él e incluso acudieron a la puerta de su casa para pedirle que no se marchara, algo que no ha sucedido. Finalmente, y pese al esfuerzo de esos seguidores, Borja Valero es nuevo jugador del Inter de Milán.El jugador colombiano del Real Madrid James Rodríguez podría llegar a la Bundesliga, concretamente al Bayern Múnich, para reencontrarse con Carlo Ancelotti, el técnico que mayor partido ha sacado del 'cafetero'. En Inglaterra apuntaban en el último mes el interés del Manchester United, pero parece que los de Mourinho se han retirado de la puja y Alemania sería su próximo destino.El Chelsea está interesado en hacerse con los servicios de Aubameyang, delantero del Borussia Dortmund, quien quiere cambiar de aires. La entidad inglesa no consiguió cerrar la operación de Aubameyang, ya que el Manchester United estuvo más rápido, y ahora ha fijado sus ojos en el gabonés, quien podría ser el recambio de Diego Costa en Stamford Bridge.El inglés ha anunciado este domingo mediante un comunicado oficial que abandona el Manchester United para regresar al Everton, el club en el que se formó, después de 13 temporadas: "Dije hace un tiempo que era el único equipo de la Premier en el que podría jugar además de en el Manchester". A sus 31 años, Roonet es el máximo goleador en la historia de la selección inglesa y del United. Estará a las órdenes del exvalencianista Ronaldo Koeman.El Wolfsburgo ha hecho oficial el traspaso de Ignacio Camacho después de que el jeque del Málaga diera el 'OK' a una operación que asciende a los 15 millones de euros. El jugador de 27 años, uno de los futuribles del Valencia CF para la era Marcelino, abandona la Costa del Sol después de seis temporadas, 199 partidos y 19 goles.El Sevilla y la Sampdoria han alcanzado un acuerdo por el traspaso del delantero colombiano Luis Muriel, por quien el club andaluz pagará unos 20 millones de euros. Recambio para Stefan Jovetic, que no se moverá del Inter de Milán.La Fiorentina acelera para fichar al atacante grancanario que no continuará en la UD Las Palmas y tampoco entra en los planes de Unai Emery en Francia. Según 'La Gazzeta dello Sport, el conjunto italiano apuesta por el exjugador del Real Madrid para cubrir la baja de Nikola Kalinic. Ya se habría producido los primeros contactos entre la Fiorentina y el PSG, club propiedad de Jesé, para que este verano aterrice en el Calcio.El Wolverhampton ha hecho saltar la banca con el fichaje de Rubén Neves, centrocampista portugués del Oporto que regresará a las órdenes del extécnico valencianista Nuno Espírito Santo. Se trata del mayor traspaso en la historia de los 'Wolves', que pagarán por cerca de 18 millones de euros por la joven promesa lusa. El zaguero Boly, que también coincidió con Nuno en el 'Dragón', llega en calidad de cedido.

El exvalencianista, de 33 años, es nuevo jugador del Sporting de Portugal después de que el FC Barcelona, donde ha militado las tres últimas temporadas, haya informado oficialmente de su rescisión de contrato. Su nuevo equipo, con el que estaba a prueba, le ha puesto una cláusula de rescisión de 60 millones de euros.





Yuri

El presidente de la Real Sociedad, Yokin Aperribay, ha confirmado durante la presentación de Diego Llorente que Yuri pondrá rumbo al PSG de Unai Emery por una cantidad cercana a los 15 millones de euros. "La oferta ha llegado y hemos dado permiso a Yuri para que pase el reconocimiento médico. Hemos tenido varias propuestas por él, pero la del PSG es la mejor", aseguraba. El lateral izquierdo, que ha eclosionado esta temporada en San Sebastián, será un recambio de garantías para Maxwell, que cuelga las botas tras una brillante carrera deportiva.