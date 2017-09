¿Se burla Iker Casillas de Josep Pedrerol?

La mala relación entre Iker Casillas y el periodista Josep Pedrerol, presentador de Jugones de la Sexta y el Chiringuito de Mega, es más que conocida por los aficionados al fútbol. Pedrerol se posicionó en favor de Mourinho cuando el entrenador portugués dirigía al Real Madrid y sobre todo, durante la guerra pública y privada que el técnico mantuvo con Iker.

Desde entonces las indirectas entre uno y otro ya sea en declaraciones y sobre todo en redes sociales, no han cesado. Esta vez ha sido Iker quien ha entrado al trapo riéndose de un vídeo que, de alguna manera, deja en evidencia al periodista por su cambio de opinión con respecto al galés Gareth Bale, jugador del Real Madrid.

La historia la ha comenzado una cuenta fake de Twitter que parodia al programa El Chiringuito de Jugones que presenta Josep Pedrerol. Esta cuenta, que se llama concretamente ´El Chirincirco TV´, ha editado un vídeo con imágenes de dos editoriales de Pedrerol con el ánimo de dejar en evidencia al periodita que, en 2015 y 2016 hablaba en sus editoriales de "campañas miserables" y organizadas contra Gareth Bale y el pasado lunes decía cosas como esta: "Normal que piten a Bale, ¿dónde estaba ayer? ¿qué hizo? ¡Nada! Hay que hablar con Bale seriamente y si alguien pone cien quilos, no hay que pensárselo, se le vende y se le dice ´thank you´, porque ´adiós´ no lo entiende", en referencia esto último a que Bale todavía no ha aprendido a hablar castellano.

El cambio de opinión de un periodista a lo largo del tiempo puede estar más o menos justificado pero lo curioso del asunto es que Iker Casillas ha terciado en esta polémica porque con su cuenta de Twitter ha respondido a ´El Chirincirco TV´ diciéndoles: "Vaya cabroncetes (en el buen sentido) que sois!!". En otras palabras, a Casillas le ha gustado que se intente dejar en evidencia a Pedrerol. Hay que tener en cuenta que el actual portero del Oporto tiene casi siete millones de seguidores en esta red social.