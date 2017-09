El Wanda Metropolitano sufre un 'troleo' en Google Maps

El Wanda Metropolitano, nuevo estadio del Atlético de Madrid, ha sido víctima de un troleo por parte de 'Google Maps'. La aplicación señala la existencia de un nuevo negocio junto al estadio: un bazar chino llamado 'Chin Champions'. Tienda que en realidad no existe.



Se trata de una broma de la que ha sido víctima el club en referencia a su falta de títulos en la Champions League tras perder dos finales contra el Real Madrid en las últimas tres temporadas. Troleo que no ha sentado nada bien a los colchoneros.



Google no ha tardado en pedir disculpas por lo ocurrido y desde la multinacional han asegurado estar trabajando para solucionarlo ''lo antes posible''.





Muy fuerte lo de Google Maps con el Atleti..

Wanda huevos, la verdad.#ChinChampions gran nombre para bazar. No lo han elegido al... bazar. pic.twitter.com/xrtD85oqrC „ David Cervelló (@davidcervello) 29 de agosto de 2017