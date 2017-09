Explota Fernando Roig

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, no se mordió la lengua y tras la primera victoria del equipo en esta Liga habló en un tono muy duro y afirmó que está disgustado por las sensaciones que se transmiten sobre todo desde la grada por una parte de la afición gorgueta.

"Tengo la sensación de que no se valora las cosas que se hacen, lo complicado que es estar donde estamos y no me gusta el ambiente que hay", indicó tras la victoria por 3-1 de su equipo ante el Betis en un partido de la tercera jornada de Liga en el que el rival se había adelantado en el marcador.

"Enhorabuena a los que pitan, a los sabios de Vila-real. Con esta negatividad alrededor del equipo es muy difícil hacer un gran proyecto. Es una gran victoria pero tengo un gran disgusto. No entiendo la poca paciencia de la gente. Este es un gran proyecto, pero si no estamos todos juntos, todos a una, el proyecto no lo tiene fácil. Necesitamos a todos con ilusión, ya que la negatividad hace mucho daño", dijo en declaraciones a Radio Vila-real.

Aludió a los silbidos contra el entrenador antes de empezar el encuentro y las "campañas en las redes sociales que quieren echar al técnico".

Para el presidente es "normal" que haya discusión, pero no entiende "la animadversión que hay desde el primer momento", cuando se viene de "haber conseguido grandes resultados la temporada pasada".

"No noto el apoyo y el del Betis era un partido importante en el que había que estar con los jugadores, que han sufrido y lo han dado todo. Necesitaban apoyo y no dudas o críticas. Aquí pitan y luego animan ya con el 3-1", concluyó el presidente del Villarreal CF.