Los argumentos del Madrid para pedir el indulto de Marcelo

El Real Madrid ha presentado este martes alegaciones previas al acta del partido del pasado sábado, de Alejandro Hernández Hernández, con el objetivo de dejar sin castigo la tarjeta roja de Marcelo. La patada del brasileño al jugador del Levante UD Jefferson Lerma podría acarrear una sanción de hasta cuatro partidos en caso de ser considerada agresión por el Comité de Competición. Este se reunirá este miércoles para analizar esa y las demás acciones punibles de la tercera jornada de LaLiga Santander.

De acuerdo con el escrito del árbitro canario, "en el minuto 89 el jugador (12) Vieira Da Silva Junior, Marcelo fue expulsado por el siguiente motivo: Dar una patada a un adversario en la espalda, no estando el balón a distancia de ser jugado". Los servicios jurídicos merengues, tal y como desvela este martes el Diario As, alegan que no hay voluntariedad alguna del lateral, que su patada no es intencionada sino consecuencia de la caída después de disparar a puerta. También esgrimen que el balón está en juego.

Aunque las imágenes de la acción ponen en tela de juicio sus argumentos, ya que Marcelo suelta la pierna una vez ha caido y con el esférico a metros de distancia, el Real Madrid entiende que que hay un error en la decisión arbitral. Que la expulsión del lateral fue injusta, y que por tanto no debe existir sanción alguna. Y a lo sumo, un partido.