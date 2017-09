Zárate, a la cárcel 6 años por abuso sexual

La Justicia argentina condenó este lunes a seis años y medio de prisión al defensa del Temperley Alexis Zárate, de 23 años, por un delito de abuso sexual a una mujer de ahora 22 ocurrido en 2014, informaron fuentes jurídicas.

El Tribunal Oral Criminal 1 de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, leyó este lunes el veredicto contra el futbolista, quien de momento no será detenido, a la espera de que la sentencia quede firme en instancias judiciales superiores. "Espero que se haga justicia. Se hizo justicia por mí y por todas las chicas que les puede llegar a pasar la misma situación", expresó entre lágrimas Giuliana Peralta, la víctima, en declaraciones a los medios tras conocerse el fallo.

La Fiscalía había pedido una condena de siete años y medio de prisión y la abogada de Peralta, Raquel Hermida, que el arresto fuera inmediato, algo que el tribunal no aceptó. "Lo que esperábamos realmente era la detención porque su vida (la de la joven) se detuvo hace tres años y medio y este hombre no estuvo ni media hora en una comisaría", reprochó hoy la letrada.

Zárate fue condenado a la pena de seis años y seis meses de prisión por resultar "autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal" contra quien era novia de su entonces compañero en las divisiones menores de Independiente Martín Benítez.

Según había explicado la defensa de la víctima, en marzo de 2014 Peralta fue a bailar con su novio y amigos de éste, y que su novio "la llevó a la casa de Zárate".

Allí, supuestamente mantuvo relaciones sexuales con Benítez con la puerta cerrada, se quedó dormida y se despertó porque sintió que la "penetraban", relató recientemente la abogada. "Ella cuenta que forcejeó con Zárate y que comenzó a gritar para que Benítez se despertara, pero que este parecía seguir durmiendo ya que no podía ver si tenía los ojos abiertos o no", detalló Hermida, quien también solicitó que se investiguen las responsabilidades de Benítez y del entonces jugador de la cuarta división del Independiente Nicolás Pérez, que también estuvo presente ese día.

El abogado de Zárate, Gonzalo Falco, señaló este lunes que si Benitez "no escuchó nada" es porque "no hubo violencia, no hubo gritos, no hubo forcejeos y no hubo nada".

"Si (la chica) tuvo relaciones forzadas durante tres minutos con una persona que la tiene sometida y que la está abusando sexualmente le tendrían que quedar lesiones genitales o algún otro tipo de lesión o alguna secuela o rasguño al agresor. Y no hubo absolutamente nada", añadió en declaraciones al canal TN. "En base a que el relato de ella no es creíble se le tiene que absolver (a Zárate), porque no hay ninguna otra prueba que acredite el abuso", concluyó.

