Atisbo de revolución en el PSG de Emery

La felicidad ha campado a sus anchas durante los últimos dos meses con el trascendental fichaje récord de Neymar. Sin embargo la vitola de santo y seña del vestuario, así como de símbolo de la afición parisina, parece que todavía no está completamente en las manos del astro brasileño. El nuevo capítulo en la polémica de los penaltis entre Cavani y Neymar ha provocado que Unai Emery haya tenido que salir al paso con unas declaraciones, que lejos de calmar las aguas han zarandeado el recipiente y estas comienzan a desbordar.

«Si no hay un acuerdo entre los dos, tomaré una decisión» declaró Emery. Unas palabras sorprendentes puesto que destapa la lucha ególatra entre ambos jugadores dentro del vestuario y porque públicamente pierde fuerza el entrenador aireando un tema de gestión de la plantilla que no ha podido atajar hasta el momento. El vasco intentó rebajar el tono como pudo intentando mostrarse ecuánime con ambos: «Vamos a arreglarlo en el grupo, hay varios jugadores que pueden tirar los penaltis. Los dos son capaces de tirar los penaltis y no hay una jerarquía».

Todavía quedan varios meses hasta que se abra la próxima ventana de trapasos, pero los rumores sobre la salida de Cavani ya se han disparado. El uruguayo ya ha tenido que convivir con Ezequiel Lavezzi y con Zlatan Ibrahimovic, pese a la dura competencia, siempre ha encontrado un hueco para acabar brillando y seguir siendo el referente en el ataque del PSG. Aunque la llegada de Neymar y de Mbappé ha provocado que Cavani quede relegado a un tercer plano después de marcar 49 goles en 50 partidos disputados durante la temporada 2016/17 y más de 139 en cuatro campañas en París. Y eso que Neymar aseguró en su presentación "que no buscaba más protagonismo".

Históricamente la capital gala ha sido el símbolo de las revoluciones con la rebelión social, política y económica vivida entre 1789 y 1799. Ahora en pleno año 2017 el Parque de los Príncipes se puede convertir en el epicentro de una nueva insurrección, aunque esta deportiva y en el seno del PSG. Esta disputa no acabará con algún protagonista guillotinado como Luis XVI, pero si continúan las peleas, el próximo mercado invernal Cavani puede salir.