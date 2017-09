Bonito gesto de la selección danesa con el fútbol femenino

La sección masculina de la selección danesa ha anunciado mediante un comunicado que se ofrecen a rebajar su sueldo, cifrado en 500.000 coronas al año, para que la Federación de Fútbol de Dinamarca se lo dé a la sección femenina.

Con esta medida intentan igualar los emolumentos percibidos entre el fútbol masculino y el femenino, después de que las chicas lleven meses negociando para lograr los mismos acuerdos que el cuadro masculino. Desde diciembre del año pasado el conflicto entre el combinado femenino y la federación está abierto y esta solución resolvería el problema de un plumazo, además de ser un ejemplo de cara a lograr la igualdad entre el fútbol masculino y el femenino.

La capitana de la selección, Pernille Harder, explicó los motivos de su reclamación: "Exigimos sólo algunos previos para que podamos llegar a ser mejores jugadoras de fútbol. No se trata de hacernos ricas, no se trata de enormes cantidades de dinero, se trata de que no tengamos que compaginar el fútbol con un trabajo, a tiempo completo o parcial, o con los estudios. Queremos centrarnos 100% en el fútbol". De hecho, recientemente el cuadro danés canceló un amistoso frente a los Países Bajos al negarse a jugar. La situación es rocambolesca, puesto que si no hay un acuerdo provisional antes del próximo martes, oficial de cara a la clasificación al próximo Mundial de 2019.