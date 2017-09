Emery, obligado a lograr lo que jamás logró en el Valencia CF

Unai Emery, según el rotativo francés 'L'Equipe', será despedido por Al Khelaifi si no logra jugar esta temporada las semifinales de Champions League. El técnico acaba contrato el 30 de junio de 2018 y tiene una opción para prorrogar por una campaña más, que no será ejecutada si no llega a semifinales de la máxima competición continental —si llega, sí—. El técnico de Hondarribia está en parte en el ojo del huracán debido a su no intervención en el conflicto entre dos de las estrellas del equipo al no determinar el orden de los lanzadores.