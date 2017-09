La Liga de Naciones arranca en 2018

Ginebra ha sido el lugar donde el máximo organismo del fútbol europeo ha dado luz verde de manera oficial a la nueva Liga de Naciones. Durante el Congreso de la UEFA, el Comité Ejecutivo de la misma ha aprobado su implantación a partir de 2018 y el primer sorteo será el próximo 24 de enero.



Esta competición será la antecesora a la Eurocopa de 2020, puesto que cuatro selecciones se clasificarán directamente para la cita que se celebrará sin sede fija por todo el continente. Con esta medida, las fechas dedicadas a amistosos internacionales será ínfimas y únicamente como preparación para los grandes torneos cuatrienales. Así como un suculento premio económico para la selección ganadora.

El formato del torneo dividirá, según el ránking de la UEFA, a las 55 federaciones que componen el fútbol europeo en los Grupos A, B, C y D. En los dos primeros habrá doce selecciones divididas a su vez en cuatro grupos más con tres equipos. El C tendrá quince equipos y la D los últimos 16. La primera fase se disputará entre septiembre y noviembre de 2018 y tras esto los cuatro ganadores del Grupo A jugarán una final a cuatro con dos semifinales y una final que se jugará en Londres en el estadio de Wembley en junio de 2019. Mientras que los cuatro ganadores de los Playoffs (A,B C y D) que se disputarán en marzo de 2020 tras la Clasificación habitual tendrán automáticamente su billete para la Euro de 2020.



Una vez concluya esta Liga de Naciones se dará paso a la habitual Clasificación para la Eurocopa con cinco grupos de cinco equipos y otros cinco con seis participantes, clasificándose los primeros y segundos de esos diez grupos, de esta manera se obtendrían los 24 participantes para 2020.

