Míchel, pendiente del twitter del jeque Al-Thani

El jeque del Málaga no se caracteriza especialmente por tomar decisiones precipitadas a la hora de destituir técnicos. Solo echó a Jesualdo Ferreira y 'el Gato' Romero en siete temporadas, pero la afición del Málaga y el propio Míchel González viven las últimas horas pendientes de la cuenta de Twitter de Al-Thani y de cualquier comentario que pueda publicar sobre lo ocurrido en Mestalla o el futuro del técnico.

El entrenador ha retomado los entrenamientos esta tarde y todo apunta a que se sentará este sábado a las 18:30 en el banquillo de La Rosaleda para disputar el partido ante el Athletic de Bilbao. Puede ser su última oportunidad.

¿Y quién suena para sustituir a Míchel en el caso de que sea finalmente destituido? En la recámara, el Málaga ya maneja algunos nombres como posibles sustitutos, como Javi Gracia o Abelardo.

"No temo nada porque solo pienso en el partido del Athletic, lo demás no me compete a mí. Yo soy un tío de moral intacta", dijo el madrileño después de sufrir la goleada por 5-0 en Mestalla.