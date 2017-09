Dani Alves raja de Forlán en sus RRSS

Dani Alves no sabe regatear a la polémica. Ni pretende hacerlo. El lateral brasileño ha alimentado el malestar en el vestuario del PSG tras la llegada de Neymar como nueva estrella y todo apunta a que terminará con problemas tanto deportivos como extradeportivos.

La pasada jornada se vivió el primer episodio de encontronazo entre tres de los gallos del corral parisino, cuando Alves se hizo con el balón al borde del área para cedérselo a su amigo Neymar ante la insistencia de Cavani en lanzar la peligrosa falta, algo que no sentó nada bien al, hasta ahora, delantero estrella del equipo. Poco después, el propio Neymar trató de lanzar un penalti, pero el uruguayo ni se planteó cederle el balón para ello. Hay que recordar que Cavani tiene una cláusula por la que recibiría una cantidad cercana al millón de euros de proclamarse máximo goleador del campeonato.

Todos los medios se hicieron eco de la bochornosa imagen que protagonizaron los dos ex del Barça con el internacional uruguayo e incluso se informó de que varios compañeros tuvieron que intervenir para evitar una pelea en el vestuario cuando Neymar se dirigió a Cavani en su clásica actitud desafiante.

Con el tema todavía candente, la Cope quiso preguntar al exjugador de Villarreal o Atlético, Diego Forlán, sobre lo ocurrido: "No tiene sentido que Alves le quite a Cavani el balón para dárselo a Neymar". Twitter mediante, el lateral carioca quiso responder al uruguayo y a la radio: "No sé qué partido vieron ustedes, pero para vuestra información a ningún compañero, al revés, a mí me lo quitaron. Y también para vuestros datos, el último gol de falta del PSG lo hice yo... así que cierren el orto y dejad de hacer polémica con mi nombre".