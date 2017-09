El caos se desata en el Málaga tras la goleada del Valencia

La goleada del Valencia en Mestalla al Málaga ha traído consigo consecuencias graves en la plantilla del Málaga. El cuestionado Míchel ha tomado la decisión de sacar del grupo a Ontiveros. Pero lo surrealista del caso es que el propio el entrenador cayó en el mismo ´pecado´ que el futbolista.

El jugador, una de las promesas de la entidad malacitana, no ha contado todo lo que se esperaba en este primer tramo de competición para el entrenador. Sin embargo un ´me gusta´ de Ontiveros en una foto subida por Toni Lato en Instagram tras la goleada ha desatado la ira en el vestuario del Málaga, tanto para Míchel como para algunos compañeros.

El propio técnico lo ha confirmado en la rueda de prensa previa al crucial partido frente al Athletic: "No me han gustado otras cosas, como un like en una foto que pone que nos han metido cinco. Sé que hay mucha gente que confía en él y yo fui el primero que lo puso titular".

Además Míchel aseguro que "no era la primera vez" y en este caso se ha cometido "una indisciplina muy grave". Y sentenció con un contundente: "quien no quiera estar, que no esté".

Sin embargo el revuelo se ha terminado de desatar en la capital de la Costa del Sol cuando ha salido a la palestra una foto de Dani Parejo tras el (0-5) a la que el Míchel también le dio a ´Me Gusta´. Una crisis dentro del vestuario antes de medirse en una final -todavía no han ganado un partido- al Athletic