Escribá: "El partido de Getafe es de máxima dificultad"

Fran Escribá, entrenador del Villarreal, afirmó que el encuentro que su equipo jugará mañana en Getafe es de "máxima dificultad" porque enfrente tendrán a un rival muy competitivo y que sigue con el mismo equipo técnico del año pasado, lo que les permite tener mucho trabajo adelantado.

"Son un equipo que me gusta, que no tenía un calendario fácil en el inicio de la Liga, con una visita a San Mamés y el partido ante el Barcelona, pero que ha competido bien", agregó el exentrenador del equipo madrileño en rueda de prensa.

Recordó que aunque el Getafe no ha puntuado en casa, en todos los partidos ha tenido opciones de hacerlo, "lo que demuestra su nivel", al tiempo que señaló que es un equipo "ordenado e intenso".

Escribá dijo que tiene mucho cariño al Getafe, como a todos los clubes por los que ha pasado, ya que allí estuvo en dos etapas diferentes.

"Fue una pena lo que pasó hace dos temporadas, sentí el descenso y me alegré de su regreso a Primera, aunque ahora lo que importa es el Villarreal", dijo.

Respecto a su equipo indicó que no hay bajas de últimas hora, aunque Jaume Costa podría descansar porque está "entre algodones", pero destacó que tienen banquillo para ofrecer soluciones y conformar un buen once. También señaló que piensa en el encuentro ante el Getafe y no en el partido del jueves en Israel contra el Macabbi y que tendrán cuatro días para recuperarse entre el domingo y el jueves. "Si hacemos rotaciones es porque pensamos en el esfuerzo del que venimos", indicó.

El técnico del Villarreal no descartó que puedan jugar Cheryshev y Soriano, porque ambos ofrecen variantes y alternativas, e insistió en que entre desde el jueves al domingo le preocupa más "la frescura que el buen momento de los futbolistas".