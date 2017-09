En el Nou Camp de Morvedre no encuentran el e-mail del Lleida

El At. Saguntino —indistintamente del documento teóricamente enviado que exhibió el Lleida en el que exponía su voluntad de jugar con la senyera y otro posterior desde esa misma cuenta de correo de destino en la que el conjunto valenciano informaba a su oponente de los directivos que iban a viajar— sostiene que no recibió ningún e-mail por parte del Lleida en el que se le notificase que el conjunto ilerdense tenía la intención de jugar con la senyera, pero además incide en que no debía ser en cualquier caso el club catalán el que lo notificase, sino la federación de forma oficial: "Ellos nos enseñaron el e-mail que en teoría nos habían enviado y la dirección era la correcta, la nuestra, pero nosotros hemos revisado la bandeja de entrada, el correo no deseado, el spam... y ahí el correo no está, aunque independientemente de que hubiese llegado, nosotros entendemos que quien lo tiene que notificar de forma oficial es la federación y a nosotros no nos notificó nada. A partir de ahí, la primera noticia que tuvimos fue al llegar, cuando se nos enseñó el documento en el que federación le había denegado al Lleida el permiso para jugar con esa equipación. Nosotros llevábamos nuestro primer equipaje como es preceptivo y salimos a jugar".

Son palabras de Rubén López, director deportivo del At. Saguntino y mano derecha en la directiva de Juanma Domingo, el presidente, referentes a la polémica suscitada en el Lleida-Saguntino, tras el que el club local alegó que no se le permitió jugar con la senyera.

No es la primera controversia entre ambos clubes después de que la temporada pasada el conjunto ilerdense reclamase una alineación indebida del jugador romano Keita, que no llegó a prosperar. Pese a ello, Rubén López explica que el trato recibido fue muy correcto: "Nos trataron muy bien en el palco?".