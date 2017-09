Ayala, expedientado por su propio club debido a sus palabras contra las árbitras

El entrenador del Granadilla, Toni Ayala, ha sido expedientado por su propio club debido a unas desafortunadas declaraciones tras su último partido contra el Zaragoza. Ayala, en caliente, aseguró esto sobre las árbitras de la Liga Iberdrola: "No nos ha dejado pasar ni una vez, niñas que están aprendiendo, que no saben, que no tienen ni puta idea". ni una

Estas antideportivas descalificaciones han provocado tal revuelo que el propio Ayala ha pedido perdón por ellas y tratado de matizarlas al explicar que las árbitras "deben tener un mínimo de requisitos" para poder pitar. "Lo que quería manifestar y no supe hacerlo es que en la Liga Iberdrola deberían arbitrar los y las mejores profesionales. Hay muy buenas profesionales y otras que están en proceso de formación y tenemos que apoyarlas pero las categorías deben tener unos requisitos mínimos".

