"Nosotros viajamos siempre con dos equipaciones..."

Albert Esteve, presidente del Lleida, ha asegurado este lunes que no habían firmado el acta del partido porque en ella el árbitro no había reflejado todo lo sucedido al respecto e incidió en que, siempre "en un tono constructivo", se trató de un tema "de voluntades": "A partir de ahora todos los comunicados que hagamos a la federación española se enviará copia a la federación catalana de fútbol, siempre en tono constructivo, para saber el procedimiento que hay que seguir para poder jugar con la senyera. A partir de ahora nosotros comercializaremos la equipación de la senyera".

Respecto al At. Saguntino, afirmó que no quiere polémicas con el club, pero dejó entrever que hubo falta de voluntad de ayudar a que jugasen con la senyera por parte del club valenciano: "Se comunicó en este caso al equipo rival, el Saguntino , y se comunicó a la federación como se ha hecho tantas veces en años anteriores (€) Yo creo que es un tema de voluntades porque estamos en una situación extraordinaria (€) Se habló con el Saguntino. El Saguntino nos comunicó que sólo llevaba una equipación. Nosotros con el Saguntino no queremos ningún tipo de problemática. El Saguntino vino con una equipación, para ellos la equipación oficial que es la de color rojo. Nosotros cuando viajamos vamos siempre con dos equipaciones para poner facilidades al equipo que juega en casa. Nosotros nos tenemos que adaptar al equipo local. El Saguntino vino con un equipaje oficial, el de color rojo, entonces claro, aún el margen de maniobra fue menor (€) Yo me baso en lo que ha pasado. Yo no tengo que pensar mal del Saguntino ni de nadie. Nosotros siempre viajamos con dos equipaciones y el Saguntino ha venido a Lleida con una equipación. A partir de aquí yo creo que no es voluntad del Lleida crear mal ambiente ni con el At. Saguntino ni con ningún club. Queremos que el trato sea recíproco".

Esteve, en parte igual que el conjunto del Camp de Morvedre, argumentó que ellos no habían recibido tampoco ninguna comunicación por parte de federación española"ni ahora ni nunca" cuando se le preguntó por la teoríca negativa del ente a la solicitud de jugar con la senyera.

Por último, ante la posibilidad de gastar esa indumentaria este fin de semana en el campo del Ontinyent, dejó entrever que buscarán la forma ´legal´ de hacerlo: "Nuestra voluntad es hablar con la federación catalana y la española, buscar la solución y que nos expliquen todo lo que tenemos que hacer para poder utilizar esta equipación".