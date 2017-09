"El Villarreal no es solo un club, forma parte de mi vida"

"Los que me conocen saben que es un orgullo enorme poder entrenar al Villarreal. No es solo un club, forma parte de mi vida". Así comenzó Javi Calleja, nuevo entrenador del Villarreal, la rueda de prensa de su presentación tras la marcha de Fran Escribá. Como objetivos, Calleja no ha querido ponerse grandes metas y solo piensa en el próximo encuentro, concretamente en el de Europa League. "Lo primero es intentar ganar el jueves. Después ya miraremos hacia adelante", señaló.

Sobre su estilo de juego, Calleja ha explicado que le gusta tener el balón, pero no a costa de todo. "La posesión tiene que tener un sentido. Al final el objetivo es lograr el mayor número de goles", señaló. Por último, el extécnico del filial y del juvenil, desde este lunes jefe del vestuario del primer equipo, Calleja habló de su gran matrimonio con la entidad. "Cuando me fui siempre he tenido la idea de que quería volver al Villarreal. Decidí afrontar la carrera de entrenador, cada vez con más ilusión. He ido creciendo en el club, como lo fui haciendo de jugador y es ilusionante afrontar este reto", sentenció.