Los últimos movimientos de mercado no han gustado mucho a Cristiano Ronaldo, que ha quedado desplazado del top-5 de jugadores mejor pagados del mundo. El salario millonario de Neymar en el PSG y el nuevo contrato que firmaría Messi con el Barcelona tienen al portugués comido por los celos.

El jugador, que ya ha sacado a relucir su ego en ocasiones anteriores, lanzó un mensaje sobre su renovación después del partido frente al Borussia Dortmund. Tras ser preguntado sobre una ampliación de su contrato aseguró que esta era "una buena pregunta" y pasó el turno a Florentino. "Estoy contento, las cosas acontecen de una manera natural. Estoy contento por mis compañeros que renovaron porque estaban a final de contrato. Es una pregunta que a lo mejor el presidente sabe contestar mejor que yo, pero estoy contento, hago lo que más me gusta, he hecho goles y estoy feliz", afirmó.

Cristiano, que ahora cobra 23, 6 millones de euros, es el sexto futbolista mejor pagado, por detrás de Messi, que tiene un salario de unos 25 millones, o Neymar, que según las últimas informaciones se embolsaría unos 37 anuales. Lo que pretende ahora el ´7´ es igualar o superar el sueldo de Leo.

No es la primera vez que el luso tiene un ataque de celos de este tipo. Siempre que le han subido la paga al ´10´ no ha tardado en quejarse y pedir que le subieran a él tambien el salario. Sin ir más lejos, este verano ya hubo rumores sobre que el delantero merengue quería abandonar el club, pero en esta ocasión debido a sus problemas con hacienda. Ahora parece que tiene clara su continuidad en el Real Madrid pero en medio de la oleada de renovaciones en el conjunto de la Castellana ha querido dejar un ´recadito´ a Florentino y recondarle que no está dispuesto a estar por detrás de Messi o Neymar.

De efectuarse, esta sería su tercera mejora de contrato con el club blanco. La última, fue hace menos de un año, en el mes de noviembre, cuando alargó su vinculación hasta el 30 de junio de 2022.