Piqué se quita la careta respecto al referéndum

"Des d'avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem" ("Desde hoy y hasta el domingo expresémonos pacíficamente. No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren. Y cantemos bien alto y bien fuerte #votaremos"). Ese es el texto con el que Gerard Piqué se ha posicionado a favor de la consulta por la independencia de Cataluña prevista inicialmente para este domingo. El defensor del FC Barcelona siempre ha mostrado su respaldo al proceso de independencia de Cataluña pese a su concurso con la selección española.