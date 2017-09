Piqué se quita la careta respecto al referéndum

"Des d'avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem" ("Desde hoy y hasta el domingo expresémonos pacíficamente. No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren. Y cantemos bien alto y bien fuerte #votaremos"). Ese es el texto con el que Gerard Piqué se ha posicionado a favor de la consulta por la independencia de Catalunya prevista inicialmente para este domingo. El defensor del FC Barcelona siempre ha mostrado su respaldo al proceso de independencia de Cataluña.