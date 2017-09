Aprobado el uso del VAR en la Copa del Rey

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se ha reunido con Juan Luis Larrea, actual número 1 de la RFEF, y con los exárbitros Sánchez Arminio y Velasco Carballo para trazar una hoja de ruta para le remodelación del estamento arbitral, que comenzará por la implantación en fase de pruebas del VAR (Videoarbitraje) en los dieciseisávos de la Copa del Rey. Está decidido que uno de los ensayos sea en el Wanda Metropolitano, en la eliminatoria del Atlético de Madrid ante el Elche.

Javier Tebas es partidario de la introducción total del VAR en todas las competiciones españolas, pero reconoció que "mientras que Villar aceptaba el VAR en Europa, por ejemplo en el último Francia-España en París, le negaba a LaLiga el uso de la tecnología de videarbitraje". Ahora, ya sin Villar, el primer hito que se ha marcado Tebas a su regreso al seno de la Federación ha sido el VAR. "La Federación tiene encima de la mesa la propuesta desde enero, pero no han hecho ni caso. No quieren el buen futuro del fútbol español, sólo seguir en su cortijo particular. Los árbitros españoles llegarán al Mundial de Rusia sin conocerlo porque Villar no lo quiere. Villar, en esto del VAR, no sabe distinguir la 'v' de la 'b'", declaró en su día el presidente de LaLiga.