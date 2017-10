Carles Puyol se pronuncia a favor del referéndum: "¡Votar es democracia!"

El excapitán del F.C. Barcelona Carles Puyol se ha pronunciado a favor del referéndum independentista en Cataluña: "¡Votar es democracia!".





Votar es democracia! — Carles Puyol (@Carles5puyol) 1 de octubre de 2017

En un mensaje en su perfil oficial en Twitter,se ha alineado así con Gerard Piqué , otro futbolista azulgrana y de la selección española de fútbol partidario de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional.Esta misma semana, Piqué también se posicionaba a favor de que los catalanes se expresen "pacíficamente"."Expresémonos pacíficamente. No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren. Y cantamos bien alto y bien fuerte", escribió el central azulgrana, que en su mensaje añadió la etiqueta #Votarem (Votaremos).No es la primera ocasión que Piqué se ha mostrado favorable al derecho a realizar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, aunque nunca se ha posicionado a favor de la independencia.También, ladifundió el pasado 23 de septiembre un vídeo en el que el entrenador del Josep Guardiola , sale en defensa del referéndum."Esto no va de independencia, va del derecho a decidir y poder votar. Esto no va de independencia, va de democracia", aseguraba.