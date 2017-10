"Ya solo queda que sepan qué es el champú"

La resaca tras la celebración del referéndum independentista en Catalunya continúa. Y en este caso la polémica ha salpicado al Presidente del Comité de Competición por sus palabras en redes sociales sobre lo acontecido este pasado domingo.

Francisco Rubio comenzó su particular fiesta con un este mensaje: "Al menos, algunos ya saben qué es un ´colegio´. Ya solo queda que sepan qué es el gel, el champú, la democracia y el respeto a la ley".

Por si fuera poco y lejos de guardar la compostura lógica de un mandatario de un organismo del fútbol español. Parece que Rubio se olvidó el respeto más allá de ejercer su derecho a la libertad de expresión con esta retahíla de mensajes como: "Ya os lo dijo Serrat: niño deja ya de joder con la papeleta. Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Pues nada: ni caso".