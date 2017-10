Cristiano Ronaldo desvela en una emotiva carta a qué se debe su gran cambio físico

La revista The Player's Tribune ha publicado una carta con la firma de Cristiano Ronaldo en la que el portugués, cuyos ataques de ego son habituales, reflexiona sobre su carrera y sus inicios en el fútbol. Sin embargo, una de las revelaciones más llamativas es la que hace sobre los motivos de su cambio físico cuando era niño.

"Yo era muy flaco. No tenía músculo. Así que a los 11 años tomé una decisión. Sabía que tenía más talento que los demás, pero en ese momento decidí que también iba a trabajar mucho más duro que ellos. Empecé a escaparme de la residencia por la noche para entrenarme. Me puse más fuerte y rápido", se lee en la misiva. "Y entonces, cuando salía al campo, aquellos que solían decir que era demasiado pequeño me miraban sorprendidos, como si se les cayera el mundo encima".