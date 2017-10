Donato también carga contra Piqué

El mítico Donato, el que fuera uno de los mejores defensores de LaLiga y bastión del Deportivo de La Coruña en los años 90, ha cargado contra el siempre polémico Piqué, quien cuestiona los sentimientos de numerosos españoles de adopción: "La persona que habla sabe las consecuencias que tiene para él. Yo no estoy de acuerdo. Yo, con pasaporte español, si mañana digo que no quiero ser español, entonces ¿cómo voy a vestir la camiseta de la selección? Estaría tirando piedras a mi tejado", arguye.

"Cuando Piqué dijo que hay jugadores que tienen el pasaporte español, pero no son españoles y no tienen amor por la camiseta, tiene que hablar por él. No puede incluirme a mí o a Marcos Senna, que no somos españoles pero defendemos los colores de España", sostiene.