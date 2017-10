El Atlético Saguntino jugará el partido en Cataluña tras garantizarle el Olot la seguridad

El Atlético Saguntino viajará finalmente este fin de semana a Olot para disputar el partido de la octava jornada del Grupo III de Segunda División, según señaló a Juan Manuel Domingo, presidente del club valenciano, tras haber conversado con el del Olot, Joan Agustí.

Así lo indicó hoy, después de haber apuntado este martes la posibilidad de no viajar tras haber recibido telefónicamente amenazas anónimas que le instaban a que el equipo no se desplazara. "No hemos podido identificar ninguna de las llamadas, pero he hablado con el presidente del Olot, quien nos ha asegurado que podemos viajar tranquilamente, que habrá seguridad y que no hay motivos para tener ningún tipo de temor", agregó el presidente del Atlético Saguntino.

Tras esta conversación, Domingo señaló que no necesita esperar a la respuesta de la Federación Valenciana de Fútbol sobre la consulta realizada tras haber recibido las amenazas, por lo que dio "por zanjado", el asunto del desplazamiento. "Ha sido una conversación cordial", explicó el presidente del club saguntino, quien este martes había expresado su preocupación tras las amenazas recibidas ante el encuentro previsto para el sábado a las 17:30 horas.