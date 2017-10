"Emery me decepcionó"

"Emery me decepcionó" REUTERS

El centrocampista del West Bromwich Albion, Krychowiak, aseguró a medios polacos el porqué de su fracaso en el Paris Saint Germain. "Emery me dijo que tenía que jugar como Busquets y de inmediato comprendí que yo no era el jugador que quería para ese puesto. Hablé mucho con él, pero él pensó que no tenía lugar en el equipo", señaló.

El futbolista polaco, que estuvo a un fantástico nivel en el Sevilla, precisamente con Emery, abandonó el Pizjuán para unirse con el técnico, pero su idilio no duró demasiado en París. Su relación se rompió en poco tiempo, algo que no se esperaba Krychowiak. "Emery me decepcionó", ha señalado el centrocampista del West Bromwich Albion.