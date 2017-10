"No sé si se acabará esta liga"

La polémica es intrínseca a cada comparecencia pública del presidente de la LaLiga. Javier Tebas aprovechó para analizar la situación política de Cataluña en referencia a la competición. Mucho se ha hablado y se ha escrito sobre dónde jugarían el Barcelona, el Girona o el Espanyol en caso de confirmarse la hipotética independencia catalana. "La Ley del Deporte dice que tiene que haber una Liga conformada por los clubes profesionales que juegan la competición estatal y en esta solo pueden competir los equipos adscritos a la Federación Española de Fútbol" explicó Tebas.

Sin embargo la sorpresa llegó en torno a la cuestión de una proclamación independentista de forma inminente: "Yo creo que es probable que se pueda terminar LaLiga 17/18, pero no tengo la seguridad" reconoció el mandatario criado en Huesca.

Llegado el caso Tebas aboga por convocar a los clubes catalanes de Primera, Segunda y Segunda División B y escuchar la postura de los mismos con respecto a su devenir en la competición española. Sobre este asunto el Barcelona ya se ha pronunciado, y aunque no lo haya hecho de forma pública, su apoyo a la iniciativa de promover el diálogo entre el gobierno central y el catalán demuestra su voluntad de continuar en el torneo nacional. No obstante Bartomeu se plantea continuar con el cierre de puertas en el Camp Nou en los próximos partidos.