Alba Carrillo raja de las fiestas nocturnas de Sergio Ramos

Alba Carrillo no tiene muchos amigos, pero no tiene ningún problema en 'rajar' de los de sus ex. La que fuera pareja de Fonsi Nieto y Feliciano López quiere hacerse un nombre en la televisión a base de criticar a ambos deportistas... y de paso a terceros.

Unos días después de que Sergio Ramos y Pilar Rubio anunciaran su tercera paternidad, la que volviera a los medios de comunicación gracias a su ruptura de matrimonio con el tenista español y posterior ataque judicial, ha querido pisar fuerte en su nueva andadura televisiva. Carrillo ha disparado con todo su arsenal contra el central del Real Madrid, del que deja claro que no tiene una vida tan familiar al lado de la colaboradora de 'El Hormiguero', saliendo de fiesta junto a sus ex, Feliciano López y Fonsi Nieto, según publica 'Ok Diario'.