La Roja, sin privilegios en el Mundial de Rusia

España batió a Albania y se convirtió de esta manera en país clasificado para el Mundial de Rusia tras nueve partidos de buen fútbol y una dinámica muy diferente a la del pasado más cercano. Los de Lopetegui han dejado atrás las dudas que ofreció La Roja en la Eurocopa de Francia, tras una fase de clasificación a gran nivel y sin una sola derrota. Italia, que había sido el villano en la cita gala, se conformará con la vía de la repesca después de encontrarse impotente ante la superioridad de los Isco, Silva y compañía. A pesar del nivel, de los grandes resultados y de haber ganado el Mundial de 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012, España no viajará a Rusia, salvo sorpresa, como cabeza de serie, un privilegio que sí tuvo en Francia 1998, Corea del Sur 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Los pupilos de Julen Lopetegui tendrán que subirse al avión en clase turista, ya que ocupan el puesto número 11 en el ránking FIFA, una tabla que se actualizará el próximo 16 de octubre, y que solo tiene en cuenta resultados obtenidos a partir del año 2014. La Roja tiene por delante a Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia, Suiza, Francia, Chile y Colombia. Con ese contexto, España necesita una carambola para entrar entre las siete primeras y meterse en ese sentido, en el mejor bombo del sorteo de grupos.

A pesar de los números que maneja España, lo cierto es que Lopetegui y los suyos no saben si podrán meterse entre los siete mejores del ránking FIFA o no, ya que todavía tienen que actualizarse los resultados de este último parón de selecciones. Por ello, aunque ganar a Israel no hará sumar a La Roja muchos puntos, lo cierto es que puede antojarse vital en una hipotética pelea por entrar en el Top-7. Es más, algunas de las selecciones que tiene por delante podrían quedarse fuera de la cita mundialista, como es el caso de Portugal o Suiza, que podrían caer en la repesca, Colombia, Chile, Argentina o Polonia.

Cabe recordar que quedarse fuera del bombo 1 sería un hecho insólito desde 1994, el Mundial de Estados Unidos, al que La Roja llegó también en el bombo 2. Después llegó el Mundial de 1998 en el que España cayó en la primera fase, Corea del Sur 2002, con el famoso ´atraco´ ante la anfitriona, Alemania 2006, en el que Francia acabó con el sueño, Sudáfrica 2010, cuando llegó el primer Mundial de la historia y el fracaso de Brasil 2014.