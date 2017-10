El 'Balón de Oro' da a conocer a sus nominados

El uruguayo del Barcelona Luis Suárez, el español del Real Madrid Sergio Ramos y el portero esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak figuran entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2017, informó hoy la revista "France Football". David De Gea, portero español del Manchester United, figura en la tercera.



Junto con el brasileño del Liverpool Coutinho y el belga del Nápoles Dries Mertens, componen la segunda oleada de cinco futbolistas anunciadas por la publicación que organiza el prestigioso galardón. La tercera la completan De Bruyne, Lewandowski, Kane y D?eko.



En la primera estaban los brasileños Neymar, del París Saint-Germain (PSG), y Marcelo, del Real Madrid, su compañero croata Luka Modric, el argentino de la Juventus de Turín Paulo Dybala y el francés del Chelsea N'Golo Kanté.





The first 5 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football : Neymar, Luka Modri?, Paulo Dybala, Marcelo, N´Golo Kanté #ballondor pic.twitter.com/QnyakD9bhw — France Football (@francefootball) 9 de octubre de 2017

The next 5 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football : Suarez, Ramos, Oblak, Coutinho, Mertens #ballondor pic.twitter.com/7XCOGGOmed — France Football (@francefootball) 9 de octubre de 2017

The next 5 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football : De Bruyne, Lewandowski, De Gea, Kane, D?eko #ballondor pic.twitter.com/MD8J2O0wgM — France Football (@francefootball) 9 de octubre de 2017

"France Football" desvelará a lo largo del día los 30 aspirantes a ese galardón, que, tras el fin de la asociación que la revista mantenía desde 2010 con la FIFA para su entrega, vuelve a ser elegido por periodistas internacionales, sin la participación de los capitanes de los equipos nacionales y los seleccionadores.El gran favorito en esta edición es el portugués, que está a un solo galardón (2008, 2013, 2014 y 2016) de alcanzar los cinco del argentino(2009, 2010, 2011, 2012 y 2015).