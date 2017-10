Del Bosque cuestiona el señorío del Real Madrid

Habitualmente Vicente del Bosque no se ha caracterizado por meterse en jardines delante de los medios, de hecho, su "nobleza" y su "contribución al fomento de los valores deportivos" le valieron el título de Marqués de Del Bosque. Pero en esta ocasión habló en una entrevista para la TV3 de Catalunya sobre su rocambolesca etapa en el Madrid de ´Los Galácticos´.

Del Bosque envía un dardo a Florentino Pérez, quien le dijo a la hora de despedirlo que "su libreto táctico estaba anticuado", semanas después de levantar el título de Liga de la 2002/03. "Fue un despropósito de frase, no tuvieron esa categoría para despedir a una persona que estuvo 36 años en el club. Sé que las despedidas son muy difíciles y quedar bien con el que despides es muy complicado, pero hay casos y casos. Creo que intentaron remendar el entuerto, pero cada día fueron más torpes. No han tenido ni un mínimo de delicadeza. Me dolió muchísimo, yo me sentía un hombre del club y sin que suene soberbio, pensaba que era imprescindible, aunque sabía que en algún momento alguien vendría y lo haría mejor yo me sentía eficaz y muy asentado en el club. Creo que la frase de que en la vida todo lo que sucede conviene es exacta en este caso. Yo no quería homenajes ni tonterías, soy contrario a eso, pero sí quería la normalidad de un hombre que ha sido muy fiel a ellos y seguiré siendo fiel al club. Que yo diga esto no significa ir contra el Madrid, no es ir contra el equipo, porque me ha hecho crecer. No acepté la medalla de honor porque no me sentía cómodo", afirma Del Bosque.

Precisamente sobre el famoso ´señorío´ del Real Madrid simplemente se limita a apuntar que cuando era jugador "era otra época más familiar y austera" que en la actualidad.

Durante su carrera como técnico en la última década han recaído sobre él dos temas que le lastraron desde la prensa que sigue al Real Madrid: una ´Los Galácticos´ y los pocos títulos logrados después de la faraónica inversión realizada con los fichajes de Zidane, Beckham o Figo entre otros. "Los jugadores de ese Madrid eran muy corrientes" comentó Del Bosque sobre esta cuestión.

Respecto a su etapa en la Selección reconoció que "sí hubo intoxicaciones nocivas desde fuera", aunque no quiso señalar a nadie, pese a que le preguntaron directamente por José Mourinho. También aceptó que el trabajo de Luis Aragonés al frente de España fue clave para el éxito que luego logró: "Era el mejor momento para llegar por que había un buen grupo y un estilo de juego claro. Aportamos de nuestra cosecha, pero no quisimos borrar nada del anterior seleccionador". Además puntualizó que el gol de Iniesta en Johannesburgo sirvió para acabar "con el complejo de inferioridad frente a franceses o a alemanes".

Otro de los temas claves tocados fue el de los retiros de futbolistas de La Roja y el agravio comparativo entre David Villa o Marcos Senna e Iker Casillas por ejemplo: "No me arrepiento de llevarlo a la Euro 2016. Era lo correcto. Ni a mi hijo lo hubiese tratado como a Casillas. Con Senna hice lo que debía. Busquets era idóneo, aunque Marcos Senna venía de ser importante en el título de 2008".

Por último también tuvo un momento para hablar sobre la situación de Cataluña. Hace algunos días salió a la palestra para defender el "compromiso" de Piqué y lanzar un dardo a los políticos: "No sabemos escuchar". Del Bosque argumentó que "la diversidad nutre" y que "le gustaría que Cataluña siguiera en España" y rompió una lanza en favor de Lopetegui: "Nosotros convocamos por rendimiento deportivo, nunca hemos mirado dónde ha nacido nadie".