"Algunos no entrenaban de la borrachera que llevaban"

"Algunos no entrenaban de la borrachera que llevaban"

La selección de Chile ha quedado eliminada del Mundial de Rusia 2018 y las primeras consecuencias no se han hecho esperar. De momento, Juan Antonio Pizzi, ex jugador y ex entrenador del Valencia CF, ya ha anunciado que deja el cargo, y algo similar puede hacer un histórico de La Roja, como es el portero Claudio Bravo.

El ex jugador de la Real Sociedad y el FC Barcelona, tras caer en Sao Paulo 3-0 ante Brasil, asegura que se tomará un tiempo para meditar si continúa en el combinado chileno o si lo deja. La crisis que vive la selección de Chile es tal, que hasta la mujer de Claudio Bravo ha terciado en la polémica y lo ha hecho con un polémico comentario en las redes sociales en el que asegura que algunos jugadores han llegado bebidos a algunos entrenamientos.

Este es el comentario de Carla Pardo, esposa de Claudio Bravo: "Gracias a todos por los lindos momentos y gracias a mi Capitán América por todo lo vivido. Fue realmente hermoso. Pero cuando se ponen la camiseta tiene que ser con profesionalismo. Yo sé que la mayoría se pelaron el culo, mientras otros se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero que se lo ponga y que se deje de andar llorando porque ahora es un país entero el que llora".

Ya había terminado el partido cuando le preguntaron a Gary Medel, futbolista de Chile, por estas palabras y esto respondió: "Yo nunca he visto a un compañero borracho ni entrenar borracho. Yo no lo he visto".