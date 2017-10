Recado de Escribá al Villarreal

Fran Escribá habló por primera vez tras su destitución hace ya algunas semanas del Villarreal. El valenciano explicó de forma larga y tendida como ha vivido sus últimos meses en la entidad amarilla y asegura "no entender" la decisión tomada por la directiva.

"No considero que fuera una decisión normal" avanzó Escribá en una entrevista en los micrófonos de Radio Marca y añade: "pasarán los años y seguiré sin entender mi destitución". El Villarreal el pasado curso cumplió el objetivo y terminó quinto en la tabla, accediendo una temporada más a las competiciones europeas. Algo que también recordó Daniele Bonera la semana pasada destacando que "fue mérito" de Escribá.

Su renovación también fue objeto de polémica, puesto que se especuló con que la directiva presidida por Fernando Roig no tenía clara la continuidad del técnico. "El Villarreal quiso ampliarme el contrato antes del final de temporada. Lo rechacé por no ser el momento, luego pareció que fue por obligación, y no" explicó Escribá.

Pese al cese de sus funciones como director de la plantilla del Submarino destaca que "no guarda rencor" al club y que "su relación con Roig fue correcta". Aunque el extécnico del Villarreal recordó que "se siente dolido como entrenador y como persona".



Escribá, que no tiene prisa por volver y ya ha rechazado ofertas del extranjero, tuvo también unas palabras para su sucesor en el cargo: "Calleja conoce la casa, tiene una gran plantilla y no hay nada que haga pensar que vaya a salir mal".